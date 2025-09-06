ZTE Blade A56, un equipo eficiente con batería de larga duración y un gran precio de entrada

ZTE se ha caracterizado por ofrecer dispositivos con buenas características a precios accesibles y ahora reafirma este compromiso al lanzar el nuevo ZTE Blade A56.

Este equipo está diseñado para usuarios que buscan una experiencia eficiente, con buen rendimiento y estilo, sin que eso represente un gasto elevado.

Pantalla que mejora la experiencia visual

El ZTE Blade A56 incluye una pantalla HD+ de 6.75 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, ideal para garantizar fluidez en animaciones y navegación.

Esta pantalla junto con la función Live Island 2.0, que muestra notificaciones y recordatorios en tiempo real de manera dinámica y discreta, ofrece una experiencia inmersiva para contenidos y redes sociales.

En su interior, el procesador Octa-core a 1.6 GHz, junto con Android 15 y 4 GB de memoria RAM física complementada por 8 GB virtuales, suman hasta 12 GB de RAM dinámica. Esta configuración facilita la multitarea y ofrece rapidez en el arranque de aplicaciones, agregando fluidez al uso diario.

Fotografía asistida por inteligencia artificial

El equipo está equipado con una cámara trasera triple de 13 megapíxeles y una cámara frontal de 8 megapíxeles.

Ambas cámaras cuentan con funciones de inteligencia artificial como modo nocturno mejorado y cielo IA, además de herramientas para borrar objetos, eliminar neblina y mejorar las imágenes para resultados cercanos a nivel profesional.

Para la seguridad, el Blade A56 ofrece doble autenticación: reconocimiento facial y lector de huellas en el botón lateral.

Su batería de 5000 mAh, con tecnología de ahorro inteligente, promete más de 800 ciclos de carga sin pérdida significativa de capacidad, asegurando un uso prolongado diario.

Disponibilidad y precio en México

El ZTE Blade A56 está disponible en centros de atención de Telcel, distribuidores autorizados y tienda en línea Telcel.

Se puede adquirir desde $1,999 MXN en colores gris o dorado, tanto en planes Telcel como en modalidad Amigo Kit, posicionándose como una opción económica con buen rendimiento y características actuales.