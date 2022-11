Hace unos días, ZTE México confirmó, a través de un comunicado, que todos los teléfonos inteligentes de la marca que hayan sido adquiridos en otros países mediante importación o que fueron directamente comprados en otros países, iban a ser deshabilitados por considerarse como equipos irregulares.

La empresa no garantiza el correcto funcionamiento de los equipos debido a que no fueron adquiridos en el país de manera oficial, ya que, para que ZTE pueda ofrecer una garantía y funcionamiento de sus teléfonos deben ser adquiridos en los canales oficiales dentro de territorio oficial.

Es por ello que si compraste un smartphone ZTE en tiendas como AliExpress o cualquier otra tienda similar tu equipo dejaría de funcionar y no podrás hacer ni recibir llamadas y la garantía no podrá ser aplicada en México. La compañía se ha pronunciado al respecto sobre este tema, y ha compartido unas respuestas que te serán de mucha ayuda.

¿Por qué se está aplicando esta medida?

Debido a los altos índices de importación irregular de equipos a nuestro país que no cumplen con las Normas ni protocolos de importación y comprometen la experiencia de uso y garantías de los usuarios.

¿A qué se refiere exactamente ZTE con “importación ajena/irregular”?

A aquellos dispositivos que no hayan sido importados por ZTE Corporation de México y/o que no cumplieron con un protocolo de importación legal.

Si yo compré un smartphone, por ejemplo, AliExpress o Amazon ¿ también recibiré este mensaje?

Si el marketplace o vendedor cumplieron con los protocolos vigentes de importación no debería haber problemas de este tipo. En caso de que sucediera puedes ejercer tus derechos en el mismo lugar donde el dispositivo en cuestión fue adquirido.

Si recibo el mensaje, ¿quiere decir que ya no podré seguir usando mi smartphone?

Dependiendo del país de origen, las funcionalidades disponibles de cada equipo pueden variar. ZTE Corporation de México realiza diferentes procesos de Homologación y encumplimiento a las Normas para garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos, mismo que no se puede garantizar con equipos adquiridos fuera de México.

Si recibo el mensaje, pero yo sé que compré por un canal “no oficial” en México mi smartphone, ¿qué pasa? ¿Puedo seguir usándolo?

Dependiendo del país de origen, las funcionalidades disponibles de cada equipo pueden variar. Desde ZTE México exhortamos a nuestros usuarios a que, para evitar inconvenientes, adquieran sus dispositivos ZTE en canales formales donde cuentan con una póliza de garantía para su seguridad. De esta forma minimizan el riesgo de adquirir dispositivos que hayan sido obtenidos o importados de manera irregular y evitan comprometer sus derechos e intereses legítimos como usuarios.

¿Se aplicará también a los equipos de Redmagic?

De momento la medida en México aplica únicamente para ciertos dispositivos de la Series Blade L y Blade A.

¿También aplica para los equipos comprados directamente en la tienda internacional de ZTE?

No. Al cumplir con un protocolo de exportación/importación legal, esta medida no aplica para esos dispositivos.

¿Cómo saber si mi smartphone ZTE cumple con los requisitos legales para funcionar en México?

Independientemente del operador con el que lo hayas adquirido (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), si tu equipo cuenta con una etiqueta en la que se declara el cumplimiento de la NO ME identifica al Importador como “ZTE Corporation de México”, tu equipo está amparado por la Garantía de ZTE México.

¿A partir de cuándo sucederá?

Las notificaciones de deshabilitación empezaron a emitirse desde el pasado viernes 21 de octubre.

¿Hay alguna manera de “regularizar” si ya tengo un equipo importado?

Te recomendamos contactar al vendedor para ejercer tus derechos en el mismo lugar donde el dispositivo fue adquirido.

¿Si pagué el precio correcto e impuestos por el equipo aún así será bloqueado?

Al cumplir con un protocolo de exportación/importación legal, esta medida no aplica para esos dispositivos.

¿Estás medidas aplican solo para México?

Dada la amplitud de países en los que ZTE tiene operación, ZTE Corporation de México se reserva el derecho a declarar exclusivamente a su nombre en este caso en específico.