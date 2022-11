La marca Zuum ha lanzado en México un nuevo smartphone de gama de entrada que destaca por su precio bajo, que se adapta a presupuestos limitados, a cambio ofrece un diseño sobrio, con acabados elegantes y especificaciones que pueden cumplir sin problemas las exigencias diarias de los usuarios que solo buscan navegar por las redes sociales.

El nuevo Aura Z no es el equipo más potente, no vas a encontrar cámaras de buena calidad con resultados de un alta gama, ni tampoco el rendimiento esperado en los juegos móviles más completos. Es un celular de nicho, para las personas que no les importa tener un dispositivo potente, sino hacer las tareas básicas, como navegar por internet, redes sociales y llamadas.

Las características de este equipo están conformadas por una pantalla de 6.5 pulgadas con marcos pronunciados y un notch de gota. Internamente, su hardware está impulsado por un procesador MediaTek de ocho núcleos, acompañado de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ampliable hasta 256 GB a través de tarjetas microSD.

También tiene un módulo fotográfico rectangular donde alberga una configuración de cámara triple cuyo sensor primario es de 50 megapíxeles, el segundo es un sensor de 2 megapíxeles y el tercero es un lente QVGA, mientras que la cámara frontal es de 8 megapíxeles. La batería es de 4900 mAh y como sistema operativo ejecuta Android.

El Aura Z está disponible a partir de noviembre en las más de 1,600 tiendas Coppel en todo México, a través de la página www.coppel.com y en Mercado Libre a un precio de introducción de $4,299.00 MXN.