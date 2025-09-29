Apple iOS

iOS 26.0.1 , soluciones a fallos de Wi-Fi, Bluetooth y más en iPhone

hace 7 horas

Apple acaba de lanzar la actualización iOS 26.0.1, la primera destinada a corregir errores detectados tras el lanzamiento oficial de iOS 26.

Este primer parche ya está disponible para todos los usuarios y es recomendable instalarlo para mejorar la experiencia general en iPhone.

Primer vistazo a iOS 26

Hace dos semanas, Apple presentó iOS 26 al público, mientras muchos usuarios prefirieron mantener sus dispositivos en versiones previas, como iOS 18.7, para evitar posibles fallos típicos de las grandes actualizaciones iniciales.

Hoy, la compañía ofrece iOS 26.0.1 como un paso inicial para solucionar esos problemas detectados tras el debut oficial.

Correcciones y mejoras clave en iOS 26.0.1

Según las notas oficiales de Apple, esta actualización incluye correcciones importantes y actualizaciones de seguridad que afectan principalmente a modelos recientes como el iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro. Entre las correcciones destacan:

  • Problemas intermitentes con la desconexión de Wi-Fi y Bluetooth.
  • Fallos en la conexión a redes celulares tras la actualización.
  • Artefactos inesperados en fotografías tomadas bajo ciertas condiciones de iluminación.
  • Iconos de aplicaciones que aparecen en blanco tras aplicar un tinte personalizado.
  • Desactivación de VoiceOver después de la actualización en algunos dispositivos.

Estas incidencias estaban pasando desapercibidas en la fase beta, pero con la ampliación del número de usuarios con los nuevos iPhone, se han identificado estos errores que Apple ahora corrige.

¿Por qué es común una actualización rápida?

Es habitual que Apple y otras compañías tecnológicas detecten nuevos errores tras lanzar versiones principales de su sistema operativo. Esto se debe a que el alcance de pruebas beta es limitado en comparación con la diversidad y cantidad de usuarios finales.

Además, la coincidencia del lanzamiento de iOS 26 con la salida de nuevos modelos de iPhone restringe aún más las pruebas en condiciones reales hasta que los dispositivos llegan a los usuarios.

iOS 26.0.1 claramente no será la última actualización correctiva. Es probable que Apple libere nuevas versiones como iOS 26.0.2 o 26.0.3 en las próximas semanas para continuar mejorando el rendimiento y la estabilidad.

Fuente: Apple

Etiquetas
hace 7 horas

Artículos relacionados

iPhone 17 Pro y el reto de los rayones, Apple aclara el Scratchgate

hace 3 días

Apple retrasa el lanzamiento del iPhone Air en China por regulaciones en las eSIM

hace 4 días

Apple corrige errores con la beta 26.1 para desarrolladores

hace 6 días

Dos días de fila para el iPhone 17, la devoción máxima de un fan mexicano

hace 1 semana
Back to top button
PasionMóvil
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.

La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudarnos a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Nunca almacenamos información personal.

Tienes toda la información sobre privacidad, derechos legales y cookies en nuestra página de privacidad y cookies.

Adblock Detectado

Por favor desactiva tu Adblock para poder navegar en nuestro sitio web