iOS 26.0.1 , soluciones a fallos de Wi-Fi, Bluetooth y más en iPhone

Apple acaba de lanzar la actualización iOS 26.0.1, la primera destinada a corregir errores detectados tras el lanzamiento oficial de iOS 26.

Este primer parche ya está disponible para todos los usuarios y es recomendable instalarlo para mejorar la experiencia general en iPhone.

Primer vistazo a iOS 26

Hace dos semanas, Apple presentó iOS 26 al público, mientras muchos usuarios prefirieron mantener sus dispositivos en versiones previas, como iOS 18.7, para evitar posibles fallos típicos de las grandes actualizaciones iniciales.

Hoy, la compañía ofrece iOS 26.0.1 como un paso inicial para solucionar esos problemas detectados tras el debut oficial.

Correcciones y mejoras clave en iOS 26.0.1

Según las notas oficiales de Apple, esta actualización incluye correcciones importantes y actualizaciones de seguridad que afectan principalmente a modelos recientes como el iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro. Entre las correcciones destacan:

Problemas intermitentes con la desconexión de Wi-Fi y Bluetooth.

Fallos en la conexión a redes celulares tras la actualización.

Artefactos inesperados en fotografías tomadas bajo ciertas condiciones de iluminación.

Iconos de aplicaciones que aparecen en blanco tras aplicar un tinte personalizado.

Desactivación de VoiceOver después de la actualización en algunos dispositivos.

Estas incidencias estaban pasando desapercibidas en la fase beta, pero con la ampliación del número de usuarios con los nuevos iPhone, se han identificado estos errores que Apple ahora corrige.

¿Por qué es común una actualización rápida?

Es habitual que Apple y otras compañías tecnológicas detecten nuevos errores tras lanzar versiones principales de su sistema operativo. Esto se debe a que el alcance de pruebas beta es limitado en comparación con la diversidad y cantidad de usuarios finales.

Además, la coincidencia del lanzamiento de iOS 26 con la salida de nuevos modelos de iPhone restringe aún más las pruebas en condiciones reales hasta que los dispositivos llegan a los usuarios.

iOS 26.0.1 claramente no será la última actualización correctiva. Es probable que Apple libere nuevas versiones como iOS 26.0.2 o 26.0.3 en las próximas semanas para continuar mejorando el rendimiento y la estabilidad.

Fuente: Apple