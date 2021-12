Desde hace un par de años se viene especulando que Apple eliminará el uso de las bandejas SIM en sus iPhone para dar paso a una nueva tecnología, pero esto nunca se ha concretado debido a que la información no era más que especulaciones. Ahora, nuevamente se hace eco de esta noticia y se dice que los iPhone de 2022 podrían finalmente eliminar la bandeja SIM.

De acuerdo con información publicada por el sitio MacRumors, Apple ha estado en pláticas con los principales operadores estadounidenses, aconsejándoles que se preparen para los smartphones con soporte para eSIM, los cuales llegarán oficialmente en septiembre de 2022.

Por supuesto, esto significaría que los nuevos iPhone 14 serían los que darían el salto a dicha tecnología, abandonando las bandejas SIM en favor de los chips eSIM. Este rumor ha sido corroborado por el confiable filtrador @dylandkt quien a través de Twitter expresó que está de acuerdo con los rumores recientes sobre la eliminación de la bandeja SIM.

I am in agreement with recent rumors regarding the removal of the physical SIM card tray. In February, I had shared the following information below: https://t.co/zOyeJr0V1d

— Dylan (@dylandkt) December 27, 2021