Apple ha confirmado que su próxima conferencia de desarrolladores WWDC se llevará a cabo este año, en concreto, el evento se celebrará del 6 al 10 de junio. En este magno evento, el cual se realizará completamente en línea, la compañía revelará iOS 16, macOS 13 y watchOS 9.

Sin embargo, es probable que también veamos el anuncio de un nuevo MacBook Air, aunque esto todavía no está confirmado, solo es lo que dicen los últimos rumores.

It’s one of my favorite times of the year! #WWDC22. Can’t wait for June 6th. ? pic.twitter.com/98gag4zGeI

— Greg Joswiak (@gregjoz) April 5, 2022