Peek Performance de Apple es el lema del nuevo Apple Event, el primer evento de 2022 de la marca de Cupertino, y en el cual nos aguardan muchas sorpresas. Se espera que en dicha celebración la empresa presente finalmente la nueva edición del iPhone SE, así como un nuevo iPad Air, pero el analista Ming-Chi Kuo afirma que habrá más dispositivos el día del evento.

El reputado analista publicó en Twitter que Apple presentará un Mac mini más potente que se rumorea que llegará con el procesador M1 Pro o M2. Así mismo, Kuo también dijo que habrá otro dispositivo que se trata de un monitor de 27 pulgadas cuyo precio será más asequible.

Predictions for Apple’s new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro.

