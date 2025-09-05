Apple exige automatización a sus proveedores para acelerar producción y reducir costos

La introducción de la automatización en la cadena de suministro no solo acelera las operaciones diarias, sino que también disminuye la cantidad de empleados, lo que reduce los costos generales de producción.

Apple está adoptando esta tendencia y exige que sus proveedores implementen también esta transición. Aquellos miembros de la cadena de suministro que no inviertan en automatización corren el riesgo de perder contratos futuros, incluso para productos clave como el iPhone.

Exigencia de automatización para futuros contratos

Fuentes cercanas a DigiTimes revelan que Apple está condicionando sus futuros pedidos a que los proveedores incorporen robótica en sus líneas de ensamblaje. Esta medida busca acelerar la fabricación y disminuir la plantilla laboral, logrando ahorros millonarios.

A diferencia de ocasiones previas, cuando la empresa financiera apoyaba a sus proveedores para adquirir equipos esenciales, ahora los socios deben financiar por sí mismos esta transformación.

Impacto de las tarifas y la dependencia de China

Esta presión para automatizar puede estar influenciada por los aranceles impuestos bajo la administración Trump, que podrían encarecer la próxima serie del iPhone 17, prevista para anunciarse el 9 de septiembre.

Aunque Apple está diversificando su producción a países como India, gran parte de los componentes aún provienen de China.

La estructura que ha sido establecida a lo largo de las últimas décadas hace prácticamente imposible abandonar por completo este centro de suministro, manteniendo los costos y la necesidad de optimizar la producción.

Consecuencias laborales y desafíos para gobiernos

Una menor demanda de mano de obra en los centros de producción de Apple puede traducirse en una reducción significativa de empleos en los países involucrados.

Esto podría obligar a los gobiernos a ejercer presión sobre la compañía para que genere más oportunidades laborales, colocándola en una situación delicada.

El impacto total de esta estrategia de automatización será más claro en los próximos meses, cuando se evalúen sus resultados y repercusiones económicas.

Fuente: DigiTimes