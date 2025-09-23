Apple iOS

Apple corrige errores con la beta 26.1 para desarrolladores

hace 8 horas

Apple lanza la primera beta de iOS 26.1, iPadOS 26.1 y macOS 26.1 para desarrolladores, enfocada en corregir errores y mejorar la estabilidad general de los sistemas operativos.

También se liberó la beta inicial de watchOS 26.1, tvOS 26.1 y visionOS 26.1 para pruebas.

Primeras betas tras lanzamiento oficial

A solo una semana del lanzamiento oficial de iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26, Apple ha distribuido la primera beta de sus versiones 26.1 para desarrolladores.

Este movimiento es típico para solucionar problemas residuales detectados post-lanzamiento y preparar las actualizaciones finales que llegarán a todos los usuarios.

La beta está disponible para dispositivos compatibles desde la app de Ajustes bajo la sección de actualizaciones beta, previa asociación del Apple ID con la cuenta de desarrollador.

Dispositivos compatibles y proceso de instalación

Los desarrolladores que tengan dispositivos iPhone y iPad compatibles pueden descargar iOS 26.1 y iPadOS 26.1 beta 1 desde Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones Beta.

Es necesario tener la cuenta de desarrollador vinculada para que aparezcan estas actualizaciones.

De igual forma, macOS Tahoe 26.1 beta 1 puede descargarse en Mac compatibles por la vía habitual de actualizaciones del sistema, también prerequisito de cuenta de desarrollador.

Actualizaciones para otros sistemas

Apple ha aprovechado para liberar también las primeras betas de watchOS 26.1, tvOS 26.1 y visionOS 26.1, ampliando la gama de plataformas bajo prueba.

Esto indica que la compañía está trabajando en mejorar todas sus experiencias de software tras la reciente actualización mayor.

En informes anteriores se han señalado problemas en iOS 26 como fallas en la cámara, consumo elevado de batería y episodios de sobrecalentamiento.

Estas betas apuntan a corregir esos errores fundamentales para mejorar el rendimiento y la estabilidad del sistema. La empresa continúa trabajando con desarrolladores para resolver estos problemas en futuras versiones públicas.

Fuente: 9to5mac

hace 8 horas

