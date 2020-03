Apple cierra todas sus tiendas físicas en el mundo hasta el 27 de marzo

Debido a la propagación del Covid-19, Apple ha tomado la decisión de cerrar temporalmente todas las tiendas y oficinas a nivel mundial, según dio a conocer en un comunicado de prensa.

El cierre será efectivo hasta el 27 de marzo, siendo dos semanas, el tiempo promedio estimado en que se suele ver si hay síntomas de contagio. Con el antecedente de un caso y posibles otros en el mundo, es la mejor decisión que puede hacer para evitar su propagación.

Apple se adapta y adopta a nuevas formas de trabajar. en este caso las ventas se van a mantener en línea de forma exclusiva así como desde la app y como se sabe, el WWDC será en formato digital. Para soporte se consultará la página destinada.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ

— Tim Cook (@tim_cook) March 14, 2020