Apple demanda al youtuber Jon Prosser por las filtraciones de iOS 26

La guerra de Apple contra las filtraciones ha escalado a un nuevo nivel. El gigante de Cupertino ha presentado una demanda formal en contra de Jon Prosser, conocido creador de contenido del canal de YouTube Front Page Tech, y el analista Michael Ramacciotti.

La acusación es grave: haber conspirado para acceder al celular de un empleado de Apple y robar secretos comerciales sobre el futuro sistema operativo, iOS 26.

Acusación principal: robo de secretos comerciales

Según la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de California, Apple acusa a Prosser y Ramacciotti de orquestar un plan para filtrar “secretos comerciales” con el fin de lucrar a través de los ingresos por publicidad en YouTube.

La compañía señala que la primera filtración ocurrió el 18 de enero, cuando Prosser publicó un video revelando el supuesto nuevo diseño de la aplicación de cámara de lo que en ese entonces se rumoraba sería llamado iOS 19.

Esta investigación de Apple se inició gracias a una pista. El 4 de abril, la empresa recibió un correo electrónico anónimo que delataba las presuntas actividades de Prosser y Ramacciotti.

En los documentos judiciales, los nombres de los acusados son visibles, mientras que otras identidades han sido ocultadas, lo que añade un velo de misterio al caso.

La trama detallada según Apple

Apple describe la situación como un “esquema coordinado” para robar información confidencial.

La compañía afirma que Prosser, al enterarse de que Ramacciotti necesitaba dinero, se aprovechó de la amistad de este último con un empleado de Apple llamado Ethan Lipnik, quien trabajaba en el área de diseño de sistemas operativos en desarrollo.

¿El objetivo? Acceder al iPhone de desarrollo del ahora ex-empleado Lipnik.

La prueba más contundente que Apple dice poseer es un mensaje de audio que Ramacciotti envió a Lipnik. Aparentemente, Lipnik compartió este mensaje con la compañía antes de ser despedido.

En dicho audio, según Apple, Ramacciotti confesaba haber monitoreado la ubicación de Lipnik para saber cuándo se ausentaría de su casa por periodos largos. Una vez que tuvo la oportunidad, obtuvo la contraseña del empleado y logró acceder al dispositivo.

Los videos que desataron la furia de Cupertino

Una vez con el acceso no autorizado, Ramacciotti habría mostrado a Prosser las nuevas funciones y aplicaciones de iOS 26.

Esta información fue la base para tres videos clave en el canal de Prosser, titulados (en inglés) “Here’s your very first look at iOS 19”, “Introducing iOS 19 | Exclusive First Look” y “This video is the biggest iOS leak ever | iOS 19 Early Preview”.

En ellos se mostraban, respectivamente, la app de cámara, el diseño de la pantalla de bloqueo y el aspecto de la pantalla de inicio.

Frente a estas serias acusaciones, Jon Prosser no se ha quedado callado. A través de la red social X, ha negado rotundamente las afirmaciones de Apple.

En una de sus respuestas, Prosser declaró que “así no es como sucedieron las cosas” y mostró su disposición para hablar con Apple. En otra publicación, fue más tajante: “ciertamente no conspiré” para acceder al teléfono de nadie.

