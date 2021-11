Apple ha retirado silenciosamente el modelo del iMac de 24 pulgadas con procesador Intel de sus tiendas. Este modelo ya no figuraba desde el pasado fin de semana, pero no es hasta ahora que la empresa ha confirmado dicho movimiento.

Con la eliminación de la computadora de escritorio del catálogo de la marca, la alienación ahora está compuesta solo por dos modelos, el iMac de 24 pulgadas con chip M1 y el modelo con pantalla de 27 pulgadas con procesador Intel.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022

— Dylan (@dylandkt) October 30, 2021