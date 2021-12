Actualmente, el iPad más grande de Apple es el iPad Pro de 12.9 pulgadas, sin embargo, informes recientes revelan que la empresa está desarrollando una tableta con panel de 15 pulgadas que, como función diferenciadora será que este nuevo modelo podrá correr aplicaciones de macOS, algo que pondría a este equipo como uno de los mejores en su tipo.

En el último número de Power On, el reputado analista Mark Gurman dijo que los ingenieros y equipo de diseño de Apple están desarrollando iPads con pantallas más grandes. Las especulaciones apuntan a que el modelo premium que saldría a la luz en algún punto del 2022 o 2023 puede corresponder a un equipo con pantalla de 15 pulgadas.

Por supuesto, el panel será, naturalmente, el principal punto de venta de este dispositivo, al igual que su soporte para ejecutar aplicaciones de macOS. Además, el cuerpo del rumoreado tablet podría ser más grueso de lo habitual, ya que integrará un avanzado sistema de sonido.

Así mismo, el puerto de carga no estará situado como lo conocemos, sino que se colocará en la parte trasera del dispositivo, ya que de igual manera vendrá con soporte para poder colgarlo en la pared. Se espera que este dispositivo no sea para nada barato, y es posible que los compradores habituales no puedan sustentar su alto costo.