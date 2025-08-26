Apple anuncia evento “Awe Dropping” para el 9 de septiembre ¿Qué productos esperamos ver?

El evento de Apple para el lanzamiento del iPhone 17 está confirmado para el 9 de septiembre de 2025.

Este evento, llamado “Awe Dropping”, marcará la presentación de la nueva generación de iPhone junto con otros productos importantes como nuevos Apple Watch y AirPods.

Fecha y lugar del evento Apple 2025

Apple ha enviado invitaciones oficiales para un evento especial que se realizará el 9 de septiembre de 2025 en el teatro Steve Jobs, ubicado en Cupertino.

La conferencia iniciará a las 10 a.m. hora del Pacífico, y se podrá seguir en vivo a través del sitio web y canal de YouTube de Apple. Esta presentación sigue la tradición anual de Apple de lanzar los nuevos iPhone en septiembre.

Modelos de iPhone 17 y novedades en diseño

Se anticipa que la línea iPhone 17 contará con cuatro modelos:

iPhone 17 base : pantalla de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz.

: pantalla de con tasa de refresco de 120 Hz. iPhone 17 Air: modelo nuevo ultra delgado con unos 5.5 mm de grosor y una pantalla de 6.6 pulgadas, lo que lo posiciona entre el modelo base y los Pro.

modelo nuevo ultra delgado con y una pantalla de 6.6 pulgadas, lo que lo posiciona entre el modelo base y los Pro. iPhone 17 Pro y Pro Max: se esperan con mejoras significativas en cámara, diseño y rendimiento. Por ejemplo, el módulo de cámara podría ser más grande y extenderse hacia un lado, y la carcasa podría volver a ser de aluminio, en lugar de titanio.

Este iPhone 17 Air reemplazaría al Plus y sería uno de los más delgados del mercado, marcando un cambio importante en el diseño habitual de Apple.

Posible aumento de precios y mejoras de almacenamiento

Se rumora que Apple podría aumentar los precios de algunos modelos de iPhone 17 debido a los aranceles vigentes.

Para compensar estos incrementos, la empresa podría ofrecer actualizaciones gratuitas en las opciones de almacenamiento, siguiendo una estrategia similar a la implementada con el iPhone 15 Pro Max, que eliminó la versión de 128GB y ofreció 256GB como estándar, elevando el precio base.

Renovación del Apple Watch y otros productos

Además de los iPhone, Apple actualizará su línea de relojes inteligentes con tres nuevos modelos en el mismo evento:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3 , con pantalla más grande y carga más rápida

, con pantalla más grande y carga más rápida Apple Watch SE 3, el modelo económico

Esta será la primera vez en tres años que Apple actualiza todos sus relojes en una sola presentación.

Es probable que Apple también presente los AirPods Pro 3, con un diseño más compacto, nuevo chip para cancelación de ruido mejorada y controles táctiles. Además, se esperan actualizaciones para el HomePod mini y el Apple TV 4K, con un chip A17 Pro renovado.

Por último, Apple anunciará las fechas de lanzamiento para sus sistemas operativos iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe, trayendo una renovación importante en la experiencia de software que usuarios han venido usando durante años.

Fuente: X