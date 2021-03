En Android estamos acostumbrados a que se suele llevar un calendario de actualizaciones, más o menos estable, de fechas destinadas para lo que son actualizaciones de seguridad y las propias del sistema operativo. Este modelo no es el mismo que emplea Apple, pero pronto podría hacerlo.

Al parecer, en el código beta de iOS 14.5, se encontró que se cambiaría la forma en que se realizan las actualizaciones de seguridad en los dispositivos móviles. Apple dividiría las actualizaciones en dos paquetes, una enfocada solo a parches de seguridad y otra solo para actualizaciones del sistema operativo.

Esto sería un cambio favorable, dado que muchas actualizaciones con parches de seguridad eran imposibles de obtener si no se tiene la versión más reciente. Una conocida quiso descargar los parches más recientes de iOS14 y no pudo porque no pudo actualizar precisamente a esa versión, por no tener el espacio suficiente y ya no lo hizo.

En el caso de Android, los fabricantes de equipos suelen ofrecer de forma mensual, los parches de seguridad en modelos recientes y una vez al año, hasta por cuatro años en algunos casos, la versión más reciente del sistema operativo.

Aún faltan conocer los detalles de cómo Apple va a manejar esto, en su momento se presentarán. Por ahora se ha encontrado evidencia de que habría necesidad de desinstalar cualquier actualización de seguridad antes de descargar una nueva versión de iOS. Lo interesante es que en Mac ya se maneja de esta forma, por lo que se desconoce porqué hasta ahora llegará a iOS.

Con información de 9to5Mac