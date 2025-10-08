Segunda beta de iOS 26.1 perfecciona la experiencia del usuario

Apple lanzó hace dos días la segunda beta de sus próximas actualizaciones iOS 26.1, iPadOS 26.1 y macOS Tahoe 26.1 para desarrolladores. Estas nuevas versiones se centran principalmente en mejorar la estabilidad del sistema y corregir errores detectados en las versiones anteriores.

Los desarrolladores registrados ya pueden descargar e instalar estas actualizaciones en sus dispositivos compatibles para probarlas y ayudar a identificar posibles problemas.

Cómo instalar las nuevas betas para desarrolladores

Los desarrolladores registrados pueden instalar fácilmente las últimas betas de iOS 26.1 e iPadOS 26.1 en sus iPhones y iPads a través de la aplicación Configuración.

El proceso es sencillo: solo deben abrir la aplicación y navegar a Configuración > Actualización de Software > Actualizaciones Beta y seguir las instrucciones en pantalla para descargar e instalar las últimas compilaciones beta.

Para macOS Tahoe 26.1 beta 2, los desarrolladores pueden obtener la actualización a través del mecanismo de Actualización de Software en Configuración del Sistema.

Al igual que con iOS e iPadOS, es necesario vincular el ID de Apple a la cuenta de desarrollador para recibir la actualización por aire. Sin esta vinculación, la actualización no aparecerá en la aplicación Configuración.

Estas nuevas versiones beta son particularmente importantes ya que Apple acaba de lanzar actualizaciones importantes para iPhone, iPad y Mac. Como suele ocurrir con los lanzamientos principales, los usuarios pueden experimentar algunos errores y problemas.

Por ello, iOS 26.1, iPadOS 26.1 y macOS 26.1 introducirán correcciones de errores y mejoras de rendimiento para proporcionar una experiencia de usuario más estable.

Mejoras y correcciones esperadas

Las actualizaciones de iOS 26.1, iPadOS 26.1 y macOS Tahoe 26.1 son bastante significativas, ya que ofrecen nuevas características y cambios orientados al usuario final.

Aunque Apple no ha detallado específicamente todas las correcciones incluidas en esta segunda beta, se espera que aborden varios problemas reportados por los usuarios y desarrolladores tras el lanzamiento de las versiones principales.

Entre las mejoras esperadas se encuentran:

– Mayor estabilidad del sistema en general

– Corrección de errores en aplicaciones nativas

– Optimización del rendimiento de la batería

– Mejoras en la interfaz de usuario de Liquid Glass

– Solución a problemas de conectividad reportados

Estas actualizaciones intermedias son cruciales para mantener el ecosistema de Apple funcionando sin problemas, especialmente después de un lanzamiento importante que introduce cambios significativos en el sistema operativo.

Fecha de lanzamiento prevista

Según las especulaciones, Apple podría lanzar la actualización final de iOS 26.1 para iPhone a finales de este mes, posiblemente el 27 de octubre.

Aunque esta fecha no ha sido confirmada oficialmente por Apple, sigue el patrón habitual de la compañía para el lanzamiento de actualizaciones intermedias después de una versión principal.

Las actualizaciones de iPadOS 26.1 y macOS Tahoe 26.1 probablemente seguirán un calendario similar, permitiendo a Apple sincronizar el lanzamiento de estas plataformas para mantener la coherencia en su ecosistema.

Fuente: Apple