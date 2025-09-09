El smartphone más delgado de Apple es el iPhone 17 Air que busca competir con Samsung

Apple acaba de ingresar a un nuevo mercado de smartphones con el lanzamiento del iPhone 17 Air, el dispositivo más delgado en la historia de la compañía que redefine los límites del diseño móvil.

Con tan solo 5.6 milímetros de grosor, este nuevo modelo representa la apuesta más audaz de Apple desde el iPhone X, sacrificando elementos tradicionales en favor de una experiencia completamente nueva.

Un diseño que desafía los límites de la ingeniería

El iPhone 17 Air establece un nuevo estándar en la industria móvil con su construcción ultradelgada que pesa apenas 165 gramos.

Este logro técnico requirió que Apple reimaginara completamente la arquitectura interna del dispositivo, adoptando tecnologías de vanguardia para mantener el rendimiento en un factor de forma tan compacto.

La pantalla OLED de 6.5 pulgadas incorpora tecnología ProMotion con tasa de refresco adaptativa de 120 Hz y alcanza un brillo máximo de 3,000 nits.

El panel utiliza la nueva protección Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces más resistencia a los arañazos comparado con generaciones anteriores.

Potencia concentrada con el chip A19 Pro

Bajo su elegante exterior, el iPhone 17 Air alberga el potente chip A19 Pro, el mismo procesador que utiliza Apple en sus modelos de iPhone Pro y Pro Max.

Este sistema en chip de 3 nanómetros ofrece una CPU hasta 40% más rápida y una GPU hasta 70% más potente comparado con el iPhone 14 Pro.

La integración del chip N1 marca un logro importante, siendo el primer módem Wi-Fi diseñado completamente por Apple. Este componente proporciona conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, optimizando tanto el rendimiento como la eficiencia energética.

Conectividad de nueva generación

El iPhone 17 Air incorpora el módem 5G C1X, también desarrollado internamente por Apple.

Este módem de segunda generación promete ser el más eficiente jamás utilizado en un iPhone, ofreciendo conectividad celular rápida y confiable mientras reduce significativamente el consumo de energía.

Una característica distintiva es que el iPhone 17 Air funciona exclusivamente con eSIM, eliminando por completo la bandeja física para tarjetas SIM. Esta decisión permite maximizar el espacio interno en el diseño ultradelgado.

Cámara simplificada pero potente

En línea con la filosofía minimalista del dispositivo, el iPhone 17 Air cuenta con una sola cámara trasera de 48 megapíxeles con apertura f/1.6 y estabilización óptica de imagen.

A pesar de ser un sistema de una sola lente, ofrece zoom óptico 2x mediante recorte inteligente del sensor, manteniendo calidad óptica en las tomas teleobjetivo.

La cámara frontal de 18 megapíxeles incorpora la tecnología Center Stage, proporcionando el mayor ángulo de visión para selfies más amplias y videollamadas mejoradas.

El gran desafío: autonomía en formato ultradelgado

El mayor compromiso del iPhone 17 Air reside en su batería, considerablemente menor que otros modelos de la gama. Sin embargo, Apple implementa varias estrategias para optimizar la autonomía.

La nueva tecnología de batería de silicio-carbono desarrollada por TDK ofrece una densidad energética 20-40% superior a las baterías convencionales. En términos prácticos, los 2,800 mAh del iPhone 17 Air podrían rendir como 3,500-4,000 mAh de una batería tradicional.

iOS 26 introduce el Adaptive Power Mode, una función que ajusta automáticamente el rendimiento del dispositivo para maximizar la autonomía sin impacto perceptible en la experiencia del usuario.

Precios y disponibilidad en México

El iPhone 17 Air estará disponible en México a partir del 19 de septiembre, con preventas iniciando el 12 de septiembre. Los precios oficiales son:

256 GB: $25,999 MXN

512 GB: $30,999 MXN

1 TB: $35,999 MXN

Estará disponible en cuatro elegantes colores: negro espacial, blanco nube, dorado claro y azul cielo. Los usuarios podrán adquirirlo a través de Apple Store, distribuidores autorizados como iShop y Liverpool, así como plataformas digitales como Amazon México.