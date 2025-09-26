Apple iOSWireless

Apple retrasa el lanzamiento del iPhone Air en China por regulaciones en las eSIM

hace 3 horas

Apple ha retrasado el lanzamiento en China del iPhone Air ultradelgado debido a problemas regulatorios relacionados con la tecnología eSIM incorporada en el dispositivo.

Mientras los modelos iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max avanzan conforme al plan, el iPhone Air enfrenta un retraso indefinido, ya que las autoridades chinas mantienen estrictas exigencias para esta tecnología.

Tecnología eSIM y diseño ultradelgado

El iPhone Air destaca por su grosor de solo 5.6 mm, un factor de forma que está ganando un gran terreno en la industria, que elimina la ranura para tarjeta SIM física. Para compensar, Apple confía exclusivamente en la eSIM, una tarjeta SIM digital integrada al dispositivo.

Esta innovación permite un diseño más delgado, pero en China ha generado complicaciones por las regulaciones estrictas sobre su uso.

Restricciones regulatorias en China

China mantiene una postura rigurosa sobre la adopción de eSIM por motivos de seguridad y supervisión. Apple informó que trabaja coordinadamente con las autoridades regulatorias para resolver estos obstáculos y lanzar el iPhone Air lo antes posible.

A pesar de haber colaborado previamente con China Unicom para soporte de eSIM que incluye verificación presencial en tiendas, es necesario cumplir con estrictos procesos regulatorios que complican la activación remota propia de la eSIM.

Expansión del soporte eSIM entre operadores chinos

Ante este panorama, Apple ha ampliado sus alianzas con los tres operadores estatales principales: China Unicom, China Mobile y China Telecom.

Estas compañías han confirmado que ofrecerán soporte para eSIM, sujeto a aprobaciones regulatorias. China Mobile ha anunciado que habilitó servicios eSIM, aunque los detalles del lanzamiento están pendientes de comunicar.

China Telecom también afirmó estar lista para el despliegue, tras recibir en junio de 2025 la autorización oficial para pruebas comerciales.

Relevancia del mercado y competencia local

El retraso en China llega en un momento en que Apple enfrenta una competencia feroz por parte de fabricantes locales.

Según IDC, el iPhone Air podría representar entre el 5% y 7% de las ventas globales de Apple, lo que subraya la importancia estratégica del mercado chino para este dispositivo.

Por ahora, las ventas en EE. UU. para la línea iPhone 17 y iPhone Air comenzó a tiempo, y las ventas de estos dispositivos continúan sin ningún tipo de retraso, del mismo modo en nuestro país, México, los dispositivos ya han sido entregados desde el pasado 19 de septiembre.

Este escenario revela el complejo equilibrio entre innovación tecnológica y regulaciones locales, que puede afectar significativamente la estrategia global de lanzamientos de Apple en mercados clave.

Fuente: Techi

Etiquetas
