Apple mudará sus fábricas a Taiwán debido al coronavirus

Así no se seguirán afectando la producción por las que están ubicadas en China

Debido a los retrasos en producción Apple ha decidido mudar algunas de sus fábricas ubicadas en China a Taiwán. en donde ya comenzó el proceso, sobre todo las dedicadas a la producción de los AirPods, iPad y Apple Watch. Recordemos que debido al Covid-19, los pronósticos de ventas ya no serán alcanzados y apenas se ha retomado las labores en varias empresas.

Previamente se dio a conocer que también se está produciendo en Taiwán la MacBook Air y la MacBook Pro.

Debido al alcance geográfico del virus, Apple está tratando de diversificar su cadena de producción a otras regiones geográficas pero sin afectar a los socios que se encuentran en la parte afectada.

Hasta ahora un tercio de la producción se verán afectadas en el primer trimestre del año, haciendo imposible regresar a los niveles normales antes de que finalice febrero y se espera que tampoco se logre en los primeros 10 días de marzo.

Mientras no se controle el brote la producción seguirá viéndose afectada en todos los ámbitos tecnológicos. En el caso de Apple no solo se trata de ensamblar los equipos, sino que los retrasos también se dará en la cadena ya que no pueden producirse al ritmo normal las piezas.

Con información de Taiwan News