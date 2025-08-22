Apple iOS

Apple acelera la producción del iPhone 17 en India, pero a China no le hace ninguna gracia

hace 2 horas

Apple está aumentando significativamente la participación de India en su cadena de suministro global este año.

Por primera vez, la empresa produce los cuatro modelos del iPhone 17 en fábricas indias, incluyendo las versiones Pro que anteriormente solo se ensamblaban en China. Esta decisión marca la integración de India en el lanzamiento inicial de los dispositivos a una escala sin precedentes.

Diversificación estratégica de la producción fuera de China

La producción del iPhone 17 en cinco fábricas indias revela la intención de Apple de reducir su dependencia de China, especialmente para los modelos destinados a mercados clave, como Estados Unidos.

Los nuevos centros incluyen una instalación de Tata Group en Hosur y una planta de Foxconn cerca del aeropuerto de Bengaluru, ambas operando desde hace poco tiempo.

En este proceso de diversificación, Tata está ampliando rápidamente su influencia: en dos años, podría llegar a fabricar cerca de la mitad de los iPhone ensamblados en India.

Exportaciones récord de iPhone desde India

El efecto económico de la estrategia es notable. Entre abril y julio de 2025, India exportó iPhone por un valor de $7,500 millones de dólares (precio en puerta de fábrica).

En el ciclo fiscal anterior, las exportaciones totales ascendieron a $17,000 millones, lo que refleja el fuerte crecimiento y el papel cada vez más relevante de la industria local en la cadena tecnológica global.

Respuesta a la incertidumbre comercial internacional

Apple responde a un entorno de comercio global cada vez más incierto. Las tensiones arancelarias en Estados Unidos han generado advertencias de posibles afectaciones de hasta $1,100 millones de dólares en la empresa durante el trimestre actual.

Aunque los iPhone han evitado aumentos de tarifas masivos, Apple fortalece sus operaciones fuera de China para mantener estabilidad y flexibilidad en su distribución internacional.

China no permanece indiferente, las autoridades buscan frenar la transferencia de tecnología hacia India y el sudeste asiático. En este contexto, Foxconn retiró cientos de técnicos chinos de sus plantas en India, obligando a Apple a reemplazarlos con ingenieros de Taiwán y Japón, lo que implicó costos adicionales.

A pesar de estos obstáculos, los cronogramas de producción no han sufrido retrasos, mostrando la capacidad de India para adaptarse y sostener el nuevo ritmo de expansión en el sector móvil.

Fuente: Bloomberg

