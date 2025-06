Apple revoluciona el cine con un tráiler háptico de la película F1 que te pone en la pista

Hemos visto tráilers que buscan acelerar nuestro pulso, pero ahora, es tu propio celular el que se encarga de hacerlo, y de forma literal. Apple acaba de lanzar un avance especial para su próxima película F1: The Movie, protagonizada por Brad Pitt, y no se parece a nada que hayamos visto antes.

Este tráiler vibra, zumba y tiembla directamente en tu mano gracias a una tecnología que Apple ha denominado “tráiler háptico”.

¿Qué es un tráiler háptico? La tecnología que te pone en el asiento del piloto

Para quienes no estén familiarizados, la tecnología háptica es la que permite a tu dispositivo simular sensaciones físicas mediante vibraciones.

Seguramente ya la has experimentado al escribir en tu teclado o al dejar presionado un ícono en la pantalla. Los iPhone de Apple utilizan su famoso Taptic Engine para lograr estas sensaciones, una pieza clave de la experiencia del iPhone durante años.

Aunque la tecnología no es nueva, esta es la primera vez que Apple la implementa para potenciar el tráiler de una película. Y no pudieron elegir un mejor género. La Fórmula 1 es adrenalina pura: velocidad, peligro y una precisión técnica milimétrica.

Así se siente la F1 en tu iPhone: mi experiencia

El tráiler arranca con una toma aérea de un monoplaza de F1 y sientes un suave zumbido que emula el rugido del motor. Conforme acelera, la vibración se intensifica, casi como si tu celular empujara el aire a su paso.

Cuando el auto sale disparado del encuadre, la sensación se desvanece, dejándote con una increíble percepción de movimiento. Es una experiencia inmersiva que esperarías de una consola de videojuegos de última generación, no de un teléfono.

Lo probé en un iPhone 15 Pro Max y en un iPhone 12 Pro Max, y la verdad es que es realmente entretenido, no me he contenido de mandarlo a mis contactos que cuentan con un teléfono de la manzana mordida.

Hay un momento en que el equipo de pits cambia los neumáticos y sientes una vibración rápida y sutil, imitando las pistolas de aire comprimido. Incluso las acciones más pequeñas, como un piloto abrochándose el cinturón, se traducen en ligeros toques en tu mano.

¿Qué necesitas para probar esta nueva experiencia?

Aquí viene la parte clave. Este tráiler háptico es una exclusiva de la aplicación Apple TV en el iPhone. Para poder sentirlo, necesitas:

– Un iPhone con la actualización de software iOS 18.4 o una versión posterior.

– Tener la aplicación de Apple TV instalada.

Esto nos lleva a una pregunta interesante. Al ser una exclusiva de su plataforma, ¿es esta una brillante y sigilosa estrategia de marketing para atraer suscriptores a Apple TV+?

Probablemente. Pero es una de esas jugadas que no se sienten como un anuncio forzado, sino como un experimento divertido que sin duda querrás mostrarles a tus amigos. Para ver este tráiler especial solo tienes que seguir este enlace.