Monitoreo de oxígeno en sangre regresa al Apple Watch después de una pelea de patentes

Apple ha logrado reactivar la función de monitoreo de oxígeno en sangre en los modelos Apple Watch Series 9, Series 10 y Watch Ultra 2 para el mercado estadounidense.

Esta característica había sido eliminada temporalmente debido a un conflicto legal por patentes, pero ahora vuelve con un nuevo método que requiere actualizar tanto el iPhone como el reloj a la última versión de software.

El conflicto legal que detuvo la función

En diciembre de 2023, Apple tuvo que suspender las ventas del Apple Watch Series 9 y Watch Ultra 2 en Estados Unidos porque la tecnología de medición de oxígeno en sangre infringía patentes de la empresa Masimo.

Esta firma, especializada en tecnología médica y pulsioxímetros, reclamó que Apple utilizaba ilegalmente sus innovaciones. La Comisión Internacional de Comercio (ITC) le dio la razón a Masimo, lo que provocó la retirada de la función para poder continuar vendiendo los relojes.

La solución de Apple y la nueva funcionalidad

Apple anunció que a partir del 14 de agosto de 2025 la función de oxígeno en sangre regresará mediante una actualización de firmware. La novedad es que ahora el procesamiento y cálculo de los datos recogidos por el sensor del reloj no se realizará en el dispositivo, sino en el iPhone emparejado.

El reloj simplemente recolecta la información y la envía al iPhone, donde los usuarios podrán visualizar sus niveles de oxígeno en el apartado Respiratorio de la app Salud.

Requisitos para usar la función renovada

Para poder usar esta función, es indispensable que los usuarios actualicen el iPhone a iOS 18.6.1 y el Apple Watch a watchOS 11.6.1.

Esta nueva forma de operar la función solo estará disponible para los modelos vendidos en Estados Unidos después del 17 de enero de 2024. Los dispositivos adquiridos antes de esta fecha o los comprados en otros países mantendrán la función tradicional de monitoreo de oxígeno en sangre sin cambios.

Impacto y contexto de la disputa

Esta resolución permitió a Apple cumplir con la orden de la ITC sin dejar fuera del mercado sus últimos modelos de reloj inteligente. La venta de los dispositivos que habían perdido esta función en Estados Unidos cayó un 10%, lo que representa una merma importante en ingresos para la compañía.

El hecho de trasladar el procesamiento al iPhone añade una limitación, pues los usuarios ya no podrán ver los datos directamente en la muñeca, sino únicamente en el teléfono.

El Apple Watch Series 9, Series 10 y Ultra 2 ofrecen diversas herramientas enfocadas en la salud, además del monitoreo de oxígeno, como notificaciones de ritmo irregular, electrocardiograma, temperatura de la muñeca, y otras apps que ayudan a vivir una vida más saludable y consciente del bienestar general.

