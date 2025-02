Así podría ser el iPhone 17, diseño y cámaras al descubierto con nuevos renders

Aunque faltan varios meses para el lanzamiento oficial de la serie iPhone 17, los rumores y filtraciones ya están dando mucho de qué hablar. Según imágenes filtradas, tanto el iPhone 17 como el iPhone 17 Pro podrían presentar un diseño renovado en su panel trasero, destacando una barra de cámaras alargada.

Estas primeras impresiones sugieren que Apple podría estar preparando cambios significativos en la alineación y disposición de los módulos de cámara.

Una de las filtraciones más recientes, compartida por el usuario de X (antes Twitter) @MajinBuOfficial, muestra un render del iPhone 17 estándar con un diseño de cámara trasera completamente nuevo. A diferencia del iPhone 16, que presentaba una disposición vertical de cámaras, este nuevo modelo parece adoptar una alineación horizontal.

La barra de cámaras se extiende de un lado a otro del dispositivo, integrando dos sensores: uno principal y otro ultra gran angular. Además, se observa un flash LED ubicado en el extremo derecho.

El render también revela que la barra de cámaras podría tener un tono oscuro, contrastando con el color blanco del teléfono. Sin embargo, se especula que este diseño se mantendría en todas las variantes de color del dispositivo.

According to the information I’ve managed to obtain, there is a version of the iPhone 17 design that mainly changed the camera layout compared to the previous version.

It is assumed that the camera module of the base version is wider than that of the Air version with a single… pic.twitter.com/Egl2rw2iDl

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 13, 2025