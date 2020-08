Así puedes reinstalar Fortnite en iOS

Debido a que Epic Games violó las reglas de la App Store por ofrecer pagos directos dentro del juego Fortnite, Apple decidió retirar la aplicación definitivamente de su tienda de aplicaciones, lo que causó un gran revuelo legal entre ambas empresas.

No obstante, la diversión con el Battle Royale no ha desaparecido por completo de los dispositivos iOS. Si nunca descargaste el juego anteriormente, este tutorial no es para ti. Por otro lado, aquellos que ya han descargado el juego aún pueden jugarlo e instalar archivos de actualización antes de que se lance el próximo parche.

Para todos aquellos que han descargado el Fortnite al menos una vez en su iPhone o iPad y lo han eliminado manualmente, todavía existe una forma de reinstalar el juego. Tan solo debes seguir los siguientes pasos:

Ir a la sección “Mis compras” de App Store Una vez dentro seleccionar en “comprado”, luego “Mis compras” Saldrá el directorio de aplicaciones que has descargado Buscar “Fortnite” Tocar el icono de la nube para que comience el proceso de descarga

De esta manera podrás volver a instalar Fortnite en tu dispositivo iOS, un proceso fácil y sin complicaciones por si alguna vez decidiste descargar el juego y por alguna razón lo eliminaste, pues ya hay una forma de recuperarlo.