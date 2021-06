Si eres de las personas que aprovecha cualquier red de WiFi libre para no usar tus datos en tu iPhone, cuidado! ya que esta práctica puede hacer que no te puedas conectar a ninguna debido a un bug en iOS.

Carl Schou, un especialista en ingeniería inversa, identificó un bug en el iOS, en donde al conectarse a un punto de acceso específico se bloquea la conexión a WiFi, en donde ni siquiera reiniciando el smartphone o cambiando de red funciona de nuevo.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021