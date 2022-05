Todos sabemos que los dispositivos de Apple son los mejores en temas de privacidad y seguridad, es bastante difícil poder acceder a un iPhone o iPad cuando está una contraseña de por medio, es prácticamente imposible. Estos dispositivos ofrecen simplicidad y facilidad de uso, además de que su costo es muy superior a la competencia, por lo que muchas personas optan por adquirir un iPhone usado o de segunda mano para no afectar su presupuesto, pero aquí puede haber un problema muy grande, es posible que hayas comprado un iPhone y este venga con contraseña.

Esto sucede cuando el propietario anterior olvidó formatear el iPhone antes de venderlo, por lo que el ID de Apple sigue activo, así como también la contraseña, esto por supuesto que se traduce en una verdadera pesadilla. Desbloquear iPhone/iPad y restaurar dicho teléfono a la configuración de fábrica puede ser bastante complicado, pero afortunadamente existen herramientas lo suficientemente robustas que ofrecen una solución sofisticada que simplifica el problema, se llama PassFab iPhone Unlocker, este programa nos guiará para saber como desbloquear un iPhone sin saber la contraseña, lo mejor de todo que su funcionamiento es rápido y sencillo.

Este importante software te podrá ayudar a resolver varios problemas, sobre cómo desbloquear un iPhone bloqueado, pues precisamente PassFab iPhone Unlocker puede ayudar a recuperar el acceso a un dispositivo bloqueado o deshabilitado, y al mismo tiempo es capaz de restablecer de fábrica el teléfono sin conocer la contraseña, eliminar el ID de Apple del dispositivo bloqueado por completo. Este programa es multiplataforma, por lo que funciona tanto para computadoras Mac como en Windows, y es compatible con casi todos los modelos de iPhone, desde el iPhone 6 y modelos posteriores.

Su uso es simple, de hecho cuenta con una interfaz limpia donde ofrece los pasos a seguir sin tantas complicaciones y muy entendible. No importa si no tienes conocimientos previos en el tema, con solo seguir los pasos que muestra el programa es cómo desbloquear un iPhone sin saber la contraseña muy fácil. Tan solo hay que seguir al pie de la letra los pasos necesarios para obtener los resultados esperados.

¿Cómo desbloquear un iPhone si no tengo la contraseña?

1. El proceso es bastante sencillo. Para ello debes descargar y ejecutar la herramienta PassFab iPhone Unlocker en tu computadora.

2. Abrir el programa e inmediatamente conectar el iPhone al puerto USB del PC, después seleccionar “Iniciar” para comenzar el proceso de quitar el código de desbloqueo en los dispositivos iOS.

3. Con la función Buscar mi iPhone deshabilitada, será solo cuestión de esperar un minuto, después el programa hará su trabajo.

4. En cuestión de unos cuantos minutos el programa PassFab iPhone Unlocker elimina con éxito la contraseña y finaliza el proceso.

Si eres de los usuarios que comúnmente se pregunta “se me olvidó la contraseña de mi iPhone, ahora que hago”, o “he olvidado la contraseña de mi iPhone”, como puedo volver a acceder a mi teléfono, es por una de estas razones que debes considerar forzosamente en adquirir PassFab iPhone Unlocker, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Hay una gran opción de licencias disponibles, que van desde las que se ofrecen solo por un mes hasta las licencias perpetuas, esta última de las más atractivas que puedes encontrar en el mercado hoy en día.

Entre las principales características de PassFabb puedes encontrar las siguientes:

Restablece de fábrica el iPhone, iPad e incluso el iPod Touch si olvidaste la contraseña de la pantalla.

Restablece de fábrica el iPhone, iPad o iPod Touch sin ID de Apple.

Es importante mencionar que al hacer uso de este software perderás datos después de eliminar el bloqueo de pantalla, así que debes considerar está situación antes de continuar con el programa. En cuanto al costo, sí, este software es de pago, pero no te preocupes, también se ofrece una versión de prueba completamente gratuita. La licencia de 1 mes es compatible con hasta 5 dispositivos y 1 PC, su costo es de 35.95 dólares, y a cambio se ofrece, además del programa, 30 días de garantía de devolución de dinero, atención al cliente gratuita y actualizaciones gratuitas de por vida.

También está la licencia anual, la cual ofrece prácticamente todos los beneficios del plan anual, pero con un precio de 39.95 dólares. Asimismo, el plan más completo es la Licencia perpetua, cuyo costo es de solo 49.95 dólares, y la cual también se puede instalar en 5 dispositivos y 1 PC. Esta aplicación de desbloqueo de iPhone le permite desbloquear pantallas de bloqueo de iPhone/iPad en varios escenarios. Además, es totalmente compatible con dispositivos iOS y todo tipo de pantallas de bloqueo en el dispositivo.

PassFab iPhone Unlocker también tiene otros usos más allá de desbloquear sin contraseña, si no es una herramienta eficaz para bloquear la pantalla en caso de emergencia, así como eliminar una cuenta anterior de iCloud y también ofrece procesamiento simple y por lotes. Del mismo modo puedes habilitar o deshabilitar las opciones de Buscar mi iPhone, eliminar de forma segura las contraseñas en minutos y lo ayuda a obtener acceso completo a su dispositivo. Además, lo ayudará a eliminar fácilmente la ID de Apple existente y iCloud en los dispositivos activados.

Este software potente y fácil de usar permite eliminar su ID de Apple y su pantalla bloqueada si olvida su contraseña en su iPhone y iPad, es práctica aplicación que es compatible con todos los dispositivos iOS y todos los tipos de bloqueos en la pantalla del dispositivo. ¿Quieres restablecer de fábrica tu iPhone o iPad, pero te pide que ingreses tu contraseña? Esta eliminación de contraseña de iPhone profesional le permite restaurar el restablecimiento de fábrica sin una contraseña de pantalla.

Este programa no puede instalarse en cualquier PC, ya que las computadoras deben cumplir con algunos requisitos para poder hacer uso de este programa Entre los requisitos para instalar PassFab iPhone Unlocker deberás contar con con iPhone o iPad con sistema operativo iOS 13.3 o posterior. Estos son todos los iPhone compatibles con el programa:

iPod Classic

iPod Shuffle

iPod Nano

iPod Touch 6G, 5G y 4G

iPad

iPad 2

iPad 3

iPad 4

iPad Mini

iPad Mini 2/3/4

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPhone SE Gen 1

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

PassFab iPhone Unlocker está diseñado para ser una herramienta súper completa que funciona de manera efectiva, lo que le permite desbloquear un iPhone deshabilitado sin iTunes, incluido iPhone 12, iPhone 11, iPhone 8/8 Plus, etc.). El problema no implica ninguna solución temporal larga y puede acostarse con facilidad. Este software es desarrollado por expertos, por lo que puede resolver rápidamente sus problemas sobre cómo eludir el código de acceso del iPhone sin iTunes ni ayuda adicional. Olvidar su contraseña puede ser común. Pero hay otras situaciones en las que no se puede reconocer el Face ID, una pantalla rota no te permite poner tu código o el iPhone está deshabilitado. Independientemente de las circunstancias que provocaron este problema, PassFab lo hace todo.