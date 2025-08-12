Correr macOS en un iPad es posible gracias a un nuevo jailbreak

El sueño de tener macOS en un iPad sigue siendo una promesa lejana, pero la comunidad de jailbreak ha estado trabajando para acercar esta idea a la realidad.

A través de un nuevo proyecto, los entusiastas están logrando portar el sistema operativo de las Mac a las tablets de Apple, permitiendo controlar y navegar en macOS directamente desde un iPad por primera vez.

El jailbreak que acerca macOS al iPad

El desarrollador Duy Tran encabeza un proyecto llamado MacWSBootingGuide, donde ha conseguido ejecutar una versión básica de aplicaciones claves de macOS, como Terminal, Utilidad de Discos, Monitor de Actividad e incluso Xcode, en hardware de iPhone.

Debido a la similitud entre iOS y iPadOS, esta hazaña puede ser transferida fácilmente al iPad. Aunque el progreso es notable, este proceso no es sencillo y requiere una creatividad especial para superar las limitantes impuestas por Apple.

macOS on iPhone running Activity Monitor and Xcode pic.twitter.com/wPGvNRtD6P — Duy Tran (@khanhduytran0) August 11, 2025

Herramientas para jailbreak y sus limitaciones

Actualmente, herramientas como palera1n y Dopamine son usadas para hacer jailbreak en dispositivos con chips A11 Bionic o anteriores.

Estas herramientas aprovechan un exploit de hardware llamado checkm8, que Apple no puede corregir mediante actualizaciones de software.

Este exploit permite a los usuarios liberarse de las restricciones de Apple para instalar modificaciones no autorizadas. Sin embargo, el jailbreak conlleva riesgos de seguridad y problemas técnicos que deben considerarse cuidadosamente.

¿Por qué importa macOS en el iPad?

El port de macOS en iPad no busca reemplazar iPadOS, sino ampliar las capacidades del iPad.

Craig Federighi, jefe de software de Apple, ha explicado que llevar macOS al iPad convertiría al dispositivo en un “spork”, un término coloquial para algo que intenta hacer dos trabajos distintos, pero que no logra sobresalir en ninguno.

Según Federighi, Apple prefiere que el iPad mantenga su enfoque en ser una tablet táctil, mientras que la Mac se mantenga como una computadora de escritorio o portátil.

Una nueva perspectiva para desarrolladores y entusiastas

Para la comunidad técnica, el proyecto MacWSBootingGuide es una declaración que demuestra que las limitaciones de plataforma no son definitivas. Estos experimentos profundos pueden inspirar nuevas características o incluso una mayor modularidad del hardware en el futuro.

El desarrollador Steve Troughton-Smith ha sugerido que el término “hackintosh” podría evolucionar para referirse a un iPad ejecutando macOS jailbreak en lugar de a una copia clonada de Mac.

Aunque el proyecto está todavía en fase temprana y el macOS corriendo en iPad presenta fallas visibles, ya es un gran avance. Duy Tran ha compartido imágenes que muestran una Terminal funcional y otras herramientas básicas operando en este entorno.

La comunidad continúa observando y desarrollando este logro, que sin duda atraerá a más interesados en romper con los límites tradicionales del ecosistema Apple.