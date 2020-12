Han publicado una imagen de lo que parece ser un prototipo del Apple Watch corriendo una versión temprana de watchOS. Por supuesto, el reloj cuenta con un diseño que no tiene nada que ver con el aspecto del wearable que hoy en día conocemos, pues evidentemente se trata de un equipo de pruebas que estuvo en manos de algún ingeniero.

Las fotos del prototipo fueron descubiertas por Apple Demo. El dispositivo está cubierto por una funda protectora de plástico. No hay presencia de la corona del Apple Watch, en su lugar está un botón de inicio integrado en el cuerpo del case con el que se podría navegar por el software y sus menús.

Prototype Apple Watch with Security Case runs an Internal Pre-WatchOS 1.0 build, complete with internal testing apps and development settings. It’s extremely amazing that something like this could still exist; without having been destroyed. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp

— Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020