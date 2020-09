Todos conocemos a alguien que siempre nos pregunta si conocemos una app para descargar un video o una canción. Es cierto que existen muchas apps, sobre todo en Android, para esta función, pero hay una alternativa más fácil y rápida a tan solo un clic de distancia: Snappea.

Snappea básicamente es un navegador web que permite localizar el contenido favorito o que necesitas para una tarea o trabajo, para poder presentar videos o canciones sin necesidad de pagar la versión premium de YouTube. Usarlo es lo más sencillo del mundo.

Snappea está diseñada para ser usado en cualquier navegador, pero en especial para quienes no pueden o no quieren usar una app externa a la tienda oficial de su dispositivo móvil, lo cual es muy conveniente si usas un iPhone o un iPad, en donde hay más problemas para bajar contenido en la App Store, aunque en Android no se permite tampoco este tipo de apps (para ese caso se cuenta con la opción Snaptube, la cual es compatible con el navegador).

Como se puede leer, su uso no es solo para navegadores de smartphones o tabletas, ya que en este caso yo lo estuve usando con el navegador de mi equipo de escritorio, por lo que no importan dónde se use, no tiene que ser una PC o Mac, ya que en cualquier equipo puede funcionar…Eso si, es necesario que tengas espacio para descargar los archivos que quieras además de contar con una buena conexión de internet.

Veamos un ejemplo de cómo descargar una canción con Snappea

Escribe el contenido que buscas, en este recuadro, por ejemplo: “Selena Gomez”. Se puede ver que aparecen contenidos de todo tipo en donde aparece la actriz y no solo musicales y claro, Snappea también ofrece la opción para descargar en equipos Android.

Después selecciona el contenido que deseas descargar y guárdalo en tu computadora o dispositivo móvil.

Prácticamente es lo mismo si quieres usar un enlace directo, pero la diferencia es que detecta que es un archivo multimedia y puedes seleccionar si tu descarga se hace en formato de audio o video, pudiendo escoger varias opciones.

Cuando se descarga un audio, dependiendo del formato vas a esperar que baje y claro, hay que considerar que también la velocidad de tu conexión a internet influirá en la velocidad de descarga.

En formato de video la descarga es prácticamente directa, sobre todo si tienes el enlace del contenido de tu interés y la descarga es más rápida que en audio.

Por curiosidad quise ver si hay diferencia en mi iPad y la versión de escritorio en mi PC con Windows y sí la hay. En iPad aparece una opción adicional en formato de video, pero como mi tableta es algo antigua, al parecer no tengo acceso a todas las funciones, sin embargo, no dudo que en los modelos más recientes de tabletas y smartphones, seguramente aparecerán más opciones de mejor calidad por descargar.

Por ahora Snappea sólo soporta YouTube, pero el próximo mes aumentará la compatibilidad a otros sitios de contenido audiovisual, así como también soportará algunas redes sociales como Facebook e Instagram.

En ambas opciones, si por algún motivo se llena tu espacio de almacenamiento, el internet se va, o tienes algo por hacer, se puede detener la descarga y salir de la misma y continuar en otro momento. Disfruta de Snappea porque lo mejor de todo, es que es GRATIS. Por algo este navegador es considerado como la “versión web” de la popular app para Android Snaptube, ya que prácticamente funciona de la misma forma y con las mismas características. Así que todo lo que tienes que hacer es escribir en la dirección en tu navegador: y a disfrutar.

Prueba Snappea aquí – https://www.snappea.com/es/