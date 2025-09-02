Adolescente sobrevive gracias a la Detección de Choques del iPhone 14

Apple ha llevado la seguridad a un nuevo nivel con sus funciones en el iPhone y Apple Watch, como la Detección de Choques, que recientemente ayudó a salvar la vida de una adolescente en EE.UU.

Esta tecnología puede marcar la diferencia en situaciones críticas, convirtiendo un simple ajuste en el dispositivo en una herramienta vital para cualquier conductor o pasajero.

Un accidente y una función vital

Lindsay Leskovac, una joven de 16 años, sufrió un accidente automovilístico al quedarse dormida al volante. Su vehículo impactó contra postes y árboles, dejándola inconsciente y atrapada con graves lesiones en las piernas y columna.

En ese instante, su iPhone 14 detectó el choque y automáticamente llamó a emergencias gracias a la función de Detección de Choques.

¿Cómo funciona Detección de Choques?

Cuando el iPhone 14 o modelos más recientes detectan un impacto grave, muestran una alerta en pantalla. Si el usuario no responde en 20 segundos, el dispositivo realiza una llamada automática al 911 y envía la ubicación exacta de la persona accidentada.

Este aviso se produce incluso si el usuario no puede responder, brindando información crítica a los rescatistas en los primeros minutos, que suelen ser decisivos para sobrevivir.

La experiencia de la familia Leskovac

La madre de Lindsay relató que desconocía la existencia de esta función y quedó impresionada al saber que el iPhone había llamado a emergencias por sí solo.

El personal de rescate confirmó que la alerta llegó directamente desde el teléfono, permitiendo una respuesta rápida que hizo posible salvar la vida de la adolescente.

La llamada duró 22 minutos, tiempo durante el cual los rescatistas pudieron localizar y asistir a Lindsay eficientemente. Esta función de Detección de Choques está disponible en todos los modelos de iPhone 14 y posteriores, con iOS 16 o superior.

En el Apple Watch, esta función requiere el Series 8, SE (segunda generación) o Ultra con watchOS 9 en adelante. De fábrica viene activada, pero se puede verificar y ajustar en “Configuración > Emergencia SOS > Llamar en caso de choque grave”.

Fuente: 9To5Mac