El Apple Watch es un dispositivo que se ha convertido en un gadget indispensable para muchas personas, ya que no es un reloj que solo da la hora, sino proporciona funciones de salud bastante avanzadas. Es por ello que, con cada nueva versión, se suman más y más características que lo hacen ser uno de los wearables más avanzados en la actualidad.

Apple continuará expandiendo las funciones y capacidades de software. Según Bloomberg, el futuro Apple Watch recibirá una de las prestaciones más esperadas, se trata de la conexión satelital. De acuerdo con Mark Gurman, uno de los analistas más confiables, afirma que el próximo reloj de Apple tendrá la capacidad de conectarse a satélites en órbita terrestre baja y, gracias a ello, conseguirá una conexión a la red donde no hay conexión, como zonas despobladas o bosques.

Es importante mencionar que está función no ofrecerá un acceso completo a internet, sino que solo permitirá enviar mensajes cortos, ya que está pensado para cuando las personas necesitan de una urgencia y están en zonas con nula conectividad celular. Por el momento no hay información exacta de qué forma y a quién enviará Apple las notificaciones, pero esperamos tener más detalles pronto.

Asimismo, Gurman también ha dicho que el futuro Apple Watch, no está versión, sino las próximas que saldrán antes de 2024, finalmente integrarán la función de monitoreo de la presión arterial, así como el control de los niveles de la azúcar en la sangre y podrá medir la temperatura corporal. La compañía viene trabajando desde hace años en la función de medir la presión arterial, pero hasta ahora no se ha lanzado debido a que no funciona como espera la empresa.

El Apple Watch que se lanzará este año tendrá como función novedosa la posibilidad de medir la temperatura corporal, aunque las mediciones no serán exactas, pero se acercará a lo que puede medir un termómetro dedicado. Se espera que Apple dé a conocer más detalles durante la WWDC 2022, ahí dará a conocer todo lo nuevo que llega al software y para los desarrolladores.