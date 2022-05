Si eres de las personas que adquirió un iPhone de segunda mano, pero este se encuentra bloqueado debido a que pide ingresar el Apple ID, esto puede ser terrorífico para ti, ya que tu inversión prácticamente se fue a la basura. Pero no te preocupes, afortunadamente existen alternativas que pueden ayudarte, como por ejemplo PassFab Activation Unlocker, que te ayuda a eliminar cuenta iCloud de la manera más fácil y rápida posible.

PassFasb Activation Unlocker es una herramienta robusta y poderosa, además de segura y confiable que te ayudará a desbloquear contraseñas y eliminar el bloqueo de activación del ID de Apple, así como saltarse contraseñas. La buena noticia es que no solo funciona para iPhone, sino también viene con soporte para iPad y iPod Touch, por lo que las opciones son muchas.

Características de PassFab Activation Unlocker

Si deseas saber cómo eliminar cuenta iCloud ya sea porque no puedes activar tu dispositivo iOS o porque olvidaste tu ID o contraseña, este software te permite en unos cuantos pasos omitir el bloqueo de activación de iCloud y así recuperar fácilmente el acceso. Seguramente llegaste hasta aquí porque tu iPhone o iPad muestra el molesto mensaje “Este iPhone está asociado con un ID de Apple”, estamos seguros que esto puede ser frustrante, por lo que si conoces dichas credenciales no podrás acceder al dispositivo jamas.

No obstante, la herramienta desarrollada por PassFab puede ayudarnos con ello, ya que nos guiará para poder eliminar cuenta iCloud sin contraseña de manera fácil y rápida. El programa puede desbloquear la pantalla de bloqueo de emergencia al eliminar tu contraseña en tan solo unos minutos y así recuperar el acceso completo a tu teléfono o tableta de la marca de la manzana.

Una vez que hayas logrado desbloquear el iPhone, con PassFab Activation Unlocker serás capaz de restaurar todos los recursos de la ID de Apple, los servicios de iCloud, todas las compras realizadas en iTunes y más con unos pocos clics. Sin duda este software es una excelente opción para ayudar a borrar el ID y la contraseña cuando olvidaste tus credenciales de tu iPhone.

Funciones clave

Herramienta de desbloqueo de contraseña potente y confiable que facilita la eliminación del bloqueo de activación sin Apple ID y contraseña en iPhone, iPad o iPod touch.

Útil cuando no puede activar su dispositivo iOS mientras enfrenta problemas como olvido de la contraseña de la pantalla de bloqueo de Apple, no puede activar o error de activación.

Es capaz de desbloquear el bloqueo de pantalla de forma segura en minutos.

Permite restablecer los valores de fábrica incluso después del restablecimiento de fábrica.

Puedes transferir todos tus recursos de Apple ID, servicios de iCloud y más.

Dispositivos compatibles con PassFab Activation Unlocker

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone SE 1

iPad (2017)

iPad (2018)

iPad(2019)

iPad mini

iPad mini 2 (2013)

iPad mini 3 (2014)

iPad mini 4 (2015)

iPad Air (2013)

iPad Air 2 (2014)

iPad Pro (2015)

iPad Pro(2017)

iPad Pro (2016)

iPad Pro (2017)

iPod touch 6

iPod touch 7

Para poder usar esta herramienta no es necesario que cuentes con una computadora Mac, ya que es compatible también con Windows, por lo que tu PC deberá cumpliar algunos requisitos minimos, como sistema operativo Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Server 2019, 2016, 2012, 2011 y 2008. Un procesador Pentium o superior, 1 GB de memoria RAM y 200 MB de espacio en disco disponible. Para instalar PassFab Activation Unlocker deberás apagar el antivirus de tu computadora, descargar y extraer el software, instalarlo e iniciarlo.

Cómo desbloquear ID de Apple

Para poder eliminar un ID de Apple de un iPhone, iPad o iPod Touch se requiere un dispositivo con iOS 11.4 o versiones anteriores, ya que por el momento no funciona con versiones actuales. Es importante seguir tres sencillos pasos para eliminar cuenta de iCloud de manera fácil, lo primero que debes tener en cuenta es que tu iPhone deberá tener jailbreak, de lo contrario no podrás seguir este tutorial, pero no te preocupes, con PassFab Activation Unlocker lo puedes hacer rápidamente. Una vez que hayas cumplido los requisitos tendrás que seguir al pie de la letra las instrucciones siguientes:

1. Abrir PassFab Activation Unlocker en Windows o macOS.

2. Una vez dentro de la interfaz hacer clic en ‘Siguiente’.

3. Seguir al pie de la letra las indicaciones que muestra el programa para restablecer las configuraciones manualmente.

4. Ahora todo quedará listo, después de unos minutos el software habrá eliminado el Apple ID.

Con PassFab Activation Unlocker puede recuperar el acceso a un dispositivo bloqueado y omitir el bloqueo de activación de iCloud sin conocer el ID y la contraseña de Apple. También puede desactivar de forma segura la función Buscar mi iPhone sin necesidad de una contraseña de ID de Apple. Es una herramienta muy útil para muchos escenarios, porque los problemas con el bloqueo de activación pueden ser algo bastante común. Todo el proceso es bastante simple y funciona para la mayoría de los dispositivos Apple. Y el software en sí es compatible con las plataformas Windows y Mac.

El software puede ser una herramienta muy útil para cualquier propietario de un dispositivo Apple. Hay varias opciones de licencia disponibles, que van desde solo un mes hasta una de por vida. También hay una versión de prueba gratuita para intentar hacerse una idea de las ventajas del software.

Obtener un teléfono usado de segunda mano siempre es una forma de obtenerlo significativamente más barato, lo cual es especialmente importante con los costosos dispositivos Apple. Pero a menudo puede terminar con un dispositivo con un bloqueo de activación de iCloud y sin una forma clara de deshacerse de él. Afortunadamente, con la herramienta PassFab Activation Unlocker nada puede impedirte configurar el viejo iPhone completamente como propio y eliminar todas las medidas de seguridad de ID de Apple del propietario anterior, así que te recomendamos ampliamente adquirir este avanzado programa.