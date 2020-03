Soporte de Apple no entregará equipos en reparación por el brote 

Si tu iPhone o iPad o cualquier otro equipo de Apple lo llevaste a reparar, no podrás pasar por él hasta que termine la cuarentena. Al menos en Estados Unidos el equipo de soporte confirmó que no hay entregas.

Como es lógico suponer, los usuarios que no fueron a recoger sus equipos en las Apple Store antes que cierren, ya no podrán ir por ellos. En ese aspecto esto incluye a las dos ubicaciones que hay en México. Recordemos que en nuestro país se pide entrar a la página support.apple.com/es-mx o llamar al 866-676-5682.

En algunos destinos las tiendas de los socios de Apple avisaron a los clientes que pasen por sus equipos pero no todos lo hicieron, por lo que ahora se quedarán sin sus amados gadgets, al menos que compren en línea otros.

Esos equipos permanecerán en las Apple Store, hasta que se abran de nuevo. Es un paso lógico dado que no puede ser que solo la parte de soporte esté abierta y la de venta de equipos no. Es probable que al terminar este lapso sean enviados de forma directa a los clientes. Esta medida probablemente no aplica para las personas que tienen entregado sus equipos a servicios externos aprobados por Apple.

Por ahora no hay fecha de apertura, aunque inicialmente sedijo que el 27 reabrirían pero luego se anunció que será hasta nuevo aviso.

Con información de Business Insider