iOS 16 no llegaría al iPhone 6s y iPhone SE de primera generación

Un informe publicado por iPhoneSoft, asegura que un desarrollador que trabaja dentro de Apple reveló que la próxima versión iOS 16 debutará con el iPhone 14 en el otoño de 2022, y este sistema operativo solo será compatible con modelos selectos comenzando con el iPhone 7, por lo que modelos anteriores a este lamentablemente se quedarán sin soporte.

Si bien este rumor no ha sido confirmado por Apple, no sería una sorpresa si la empresa no actualiza el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación a iOS 16, pues se tratan de equipos que ya cumplirán su ciclo de vida. Recordemos que Apple admite sus teléfonos con actualizaciones durante aproximadamente seis años después de su fecha de lanzamiento.

El iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación son teléfonos antiguos, pues el primer modelo se lanzó en 2015 con iOS 9 y el segundo modelo se lanzó en 2016 con iOS 9.3. Ahora, para 2022, el iPhone 6s tendrá siete años de vida y el SE de primera generación tendrá seis años, por lo que sería muy probable que no actualicen a iOS 16 el próximo año.

La compañía lanzará iPadOS 16, pero al igual que con iOS 16, es posible que algunos iPads no reciban la actualización. Los supuestos modelos que pueden no recibir la actualización son el iPad mini 4, iPad Air 2, iPad 5, iPad Pro 9.7 y iPad Pro 12.9 de 2015.

iPhones que serían compatible con iOS 16

Todos los modelos de iPhone 14

Todos los modelos de iPhone 13

Todos los modelos de iPhone 12

iPhone SE 2020

Todos los modelos de iPhone 11

iPhone XS y iPhone XS Max

iPhone X y iPhone XR

iPhone 8 y iPhone 8 Plus

iPhone 7 y iPhone 7 Plus

iPads que serían compatibles con iPadOS 16