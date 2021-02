Cuando inició la pandemia, se hizo viral los casos de personas que no lograban desbloquear su iPhone cuando tenían activado el FaceID si usaban cubrebocas. Al parecer Apple arregló este problema pero ahora ha surgido que se puede usar sin problema, siempre que se tenga un Apple Watch.

FaceID es el método de identificación biométrica que ofrece Apple en el iPhone desde el 2017, cuando se estrenó con el IPhone X, cuando nadie pensaba en una pandemia. El sensor todavía falla al reconocer el rostro para poder desbloquear el dispositivo, teniendo que meter una contraseña como alternativa, Es por eso que Apple está trabajando en una actualización en iOS14.5 que lo solucione…. siempre que se tenga un Apple Watch.

Por medio del smartwatch se puede autentificar el usuario, según indica la beta de iOS14.5. al activar el desbloqueo con el Apple Watch, basta con levantar el iPhone para encender la pantalla y cuando se voltea al rostro, se activa una respuesta háptica en el Apple Watch y cuando vibre, significa que ha quedado desbloqueado el iPhone, por lo que tienen que estar cerca. Esto no evita meter la contraseña para entrar a la tienda o hacer compras en iTunes. Por ahora es una función que hay que perfeccionar antes de su lanzamiento final.

De hecho, se rumorea que el iPhone 13 (si decidieron dejar tal nombre), sería el regreso del extrañado Touch ID, para ayudar a solucionar el problema del reconocimiento con el FaceID, posiblemente en el iPhone, pero en vez de ser un botón físico se incorporaría dentro de la pantalla, ya que hasta ahora Apple no ha usado el lector de huellas dentro de la pantalla y ahora que usa pantallas OLED y la tecnología ha madurado, no tiene pretexto para no hacerlo y si mucha necesidad.

