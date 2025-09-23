Dos días de fila para el iPhone 17, la devoción máxima de un fan mexicano

La pasión por Apple ha generado una comunidad de seguidores muy leales, al punto que algunos llegan a hacer sacrificios considerables para ser los primeros en obtener sus nuevos dispositivos.

En México, un fanático llevó esta entrega al extremo al formarse en una tienda Apple Store dos días completos antes del lanzamiento oficial del nuevo iPhone, compartiendo toda su experiencia en TikTok y provocando opiniones variadas en redes sociales.

La espera como experiencia social y ritual

Este usuario, identificado como @arturtec en TikTok, decidió comenzar su espera el miércoles, dos días antes del lanzamiento previsto para el viernes.

A lo largo de 48 horas, documentó su espera, incluso interactuando con el personal y el gerente de la tienda para reafirmar los detalles del lanzamiento.

A pesar de que tuvo la opción de comprar el teléfono mediante la preventa en línea, prefirió la experiencia presencial, considerándola una tradición personal que ha repetido en lanzamientos anteriores.

Esta acción revela cómo para muchos fans no solo se trata de adquirir un producto, sino de formar parte de un evento social que refuerza su identidad dentro de la comunidad tecnológica.

La lealtad a Apple y su impacto en México

El fenómeno de esperar largas horas o días durante lanzamientos no es exclusivo de México.

Apple posee una base global de usuarios extremadamente fieles, reflejada en sus impresionantes cifras de ingresos, que crecieron de ocho mil millones de dólares en 2004 a más de 270 mil millones en 2020.

En México, este apego es notable: un 34% de los usuarios de iPhone no cambiaría su dispositivo por otro, según Statista Consumer Insights.

Esta lealtad se materializa en comportamientos como el del usuario en cuestión, dispuesto a invertir tiempo para formar parte de un evento que va más allá de la simple compra.

Las reacciones en redes sociales ante la espera de dos días para comprar un iPhone fueron diversas. Mientras algunos aplaudieron la dedicación y entusiasmo, otros cuestionaron la racionalidad de invertir tanto tiempo cuando existe la opción de adquirirlo sin hacer fila.

Sin embargo, esta crítica no considera el componente emocional y social que impulsa este tipo de comportamientos: para muchos, es un ritual que fortalece la conexión emocional con la marca y con otros fans, constituyendo parte de su identidad.

La estrategia de Apple en el lanzamiento de productos

Las largas filas y las esperas prolongadas funcionan como una forma casi espontánea de marketing para Apple. Estos eventos generan cobertura mediática y potencian la percepción de exclusividad de sus productos.

La compañía utiliza estrategias que mantienen el secreto sobre sus nuevos dispositivos, libera información de manera gradual y organiza eventos de lanzamiento cuidadosamente diseñados que incentivan la formación de filas y la anticipación.

Así, Apple crea un ambiente de urgencia y deseo que motiva a los consumidores a querer ser los primeros en obtener los últimos dispositivos presentados.

A pesar de la era digital y la compra rápida en línea, la experiencia presencial de espera sigue teniendo un valor especial porque ofrece conexión social y sentido de comunidad.

Fuente: TikTok