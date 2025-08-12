GPT-5 de OpenAI llegará a Apple Intelligence con iOS 26

OpenAI presentó su nuevo modelo de inteligencia artificial GPT-5, que promete varias mejoras para el chatbot ChatGPT y su integración en Apple Intelligence, ampliando su alcance más allá de los usuarios de ChatGPT.

Integración de GPT-5 en dispositivos Apple

Según el medio 9to5Mac, Apple confirmó que GPT-5 será incorporado a sus dispositivos con el lanzamiento de iOS 26, iPadOS 26 y macOS Tahoe a principios de septiembre, aproximadamente dentro de un mes.

Esta integración permitirá acceder a GPT-5 de diferentes formas en iPhone y Mac, destacando el uso de Siri para preguntas complejas y a través de las Herramientas de Escritura y Visual Intelligence, que utiliza la cámara para responder preguntas sobre lo que se está viendo.

Nuevas funciones y versiones de GPT-5

GPT-5 incluirá personalidades como Cínico, Oyente, Nerd y Robot, junto con opciones para personalizar temas y un Modo de Voz mejorado. También permitirá a usuarios de Google conectar sus cuentas de Gmail, Google Calendar y Contacts directamente con ChatGPT.

El modelo GPT-5 estará disponible en varias versiones: estándar, mini y nano, accesibles para usuarios gratuitos según el nivel de razonamiento requerido.

Los suscriptores de ChatGPT Pro, con un costo de $200 dólares mensuales, tendrán acceso a modelos pro y thinking que ofrecen respuestas más analíticas.

Funcionamiento conjunto con Apple Intelligence

Aunque ChatGPT estará integrado con Apple Intelligence, su uso será específico; la mayoría de las consultas serán respondidas por Apple Intelligence y solo se recurrirá a ChatGPT cuando el modelo de Apple no pueda resolver la pregunta

Actualmente, depender de ChatGPT para preguntas avanzadas expone limitaciones de Apple Intelligence, pero la compañía estaría desarrollando su propio chatbot para competir en este campo, a pesar de haber declarado que no era su objetivo principal inicialmente.

La rápida integración de GPT-5 podría ser una estrategia para mantener la relevancia en inteligencia artificial mientras desarrollan su solución propia.