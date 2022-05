El verdadero cuidado de tu iPhone va más allá de los protectores de pantallas y las funda de silicona. Es necesario tener en cuenta factores que, en el día a día, pueden ser igual de peligrosos que una caída desde gran altura.

Y pese a la importancia de mantener un móvil sano, muchas personas suelen pasar por alto consejos básicos –y fundamentales– que pueden reducir la vida útil de nuestro móvil. Es por ello que traemos una recopilación de pasos a seguir para mantener un buen funcionamiento y el mejor aspecto de tu iPhone.

Comencemos con algunos consejos básicos que debes tener en cuenta para mantener tu iPhone en excelentes condiciones físicas, lucir como nuevo y alargar su vida.

No usar cargadores genéricos

Apple no recomienda el uso de cargadores que no cuenten con la certificación de Apple, y esto no es en vano. Utilizar cargadores que no sean originales puede provocar que este se sobrecaliente, logrando deteriorar la vida de la batería o estropeando el dispositivo de manera definitiva. También es bastante posible que este tipo de cargadores no encaje de forma adecuada en el puerto de carga, lo que puede causar daños en el mismo, y costarnos una visita al servicio técnico de Apple.

Evita sumergir tu iPhone en el agua

A pesar de que estos dispositivos cuentan con certificación IP no es recomendable ponerlos en contacto con el agua u otras sustancias, ya que esto no certifica al 100% la protección del equipo. Se debe tomar en cuenta que a medida que más viejo es el móvil, menos resistencia posee, y que además, la compañía no se hará responsable en caso de que la certificación falle.

Mantenerlo actualizado

Es importante estar al día con las actualizaciones para mantener protegido al móvil con los parches de seguridad y mejorar el rendimiento del sistema. En un mundo tan virtual, estamos siendo acechados constantemente por hackers y virus en el día a día de nuestra navegación, por lo que mantener la última versión en cuanto a actualizaciones marca una diferencia abismal.

Liberar con frecuencia espacio de almacenamiento

Aunque los iPhone se caractericen por su excelente software y una inigualable capacidad para administrar el almacenamiento, eliminar archivos basura, aplicaciones que no se usen, imágenes y archivos permitirá al móvil tener desarrollar sus funciones correctamente, facilitar el funcionamiento del mismo, y claro, a su vez da entrada a nuevos archivos y apps.

Cuida la batería de forma adecuada

Es frecuente que los usuarios carguen su móvil antes de irse a dormir, dejando que la batería cargue hasta el 100%. Si bien esto a primera vista no pueda parecer un grave error, realmente este ciclo de carga puede poco a poco acortar la vida útil de la batería. Y pese a que los teléfonos actuales son capaces de controlar el voltaje que recibe mientras carga, para cortarlo por completo una vez está la batería está al máximo, no es del todo eficiente, y puede llegar a producir microciclos que acabar de forma silenciosa con tu batería

Sigue estos consejos y estamos seguros que la fuerte inversión que hiciste en tu iPhone, que sabemos no son precisamente equipos económicos, durará por más tiempo y podrás obtener más provecho de tu dispositivo móvil.