Guía para ahorrarte dinero al comprar un iPhone con el programa Trade-In en Estados Unidos vs. México en 2024

Cada cierto tiempo, el ritual que todos debemos hacer es cambiar nuestros dispositivos electrónicos, regularmente al final de cada año o al inicio de uno nuevo y claro, nuestros smartphones siempre ocupan un lugar preferente en nuestras listas de deseos.

El Programa “Trade In” de Apple

Apple ofrece una opción llamada “Apple Trade In” que te permite entregar tu dispositivo, y después de una verificación física y de correrle una app para verificarlo, te dan el veredicto de cuánto dinero te dan por tu iPhone o equipo Apple anterior. En el caso que tu equipo no sea elegible te ofrecen incluso la opción de reciclarlo sin costo.

Si eres aficionado, fan o ávido lector de los mercados de tecnología te habrás dado cuenta que los iPhones de capacidades mas pequeñas son los que mayoritariamente se ofertan y buscan, ya que su precio es menor a los de mayores capacidades.

Si tu equipo es de 512 GB o 1 TB ten por seguro que van a “machetearte” el precio, y probablemente debas venderlo como si fuera de 256 GB.

Aunado a lo anterior tenemos que al menos en México las estafas en los mercado digitales están a la orden del día, como aquella típica de que te depositan un cheque a tu cuenta, y mandan un Uber por el equipo, y obvio al día siguiente tu banco te informa que el cheque resultó de hule (sin fondo y rebotó).

¿Trade In de Apple en Estados Unidos o en México?

Otro detalle a tener en cuenta es que si vives en una ciudad fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica o tu ciudad está mas cerca del estado de Florida que de la ciudad de Méxic, y por consiguiente el boleto de avión es mas barato a varias ciudades norteamericanas que a la capital del país, seguro conoces a alguien que pueda comprarte un iPhone “gringo” (a tener en cuenta que en las tiendas solo los venden sin SIM física, es decir, solo con eSIM).

Ahora que el Dólar se cotiza por debajo de los $18 pesos mexicanos es una buena oportunidad para comprar un iPhone americano.

Hay que tener en cuenta que si bien aquí en México en el “Trade In” te pagan mas por tu iPhone, el iPhone que comprarás es también mas caro, por lo que el Programa Trade In de Estados Unidos tambien puede ser una opción a considerar

Y otro gran detalle a tener en cuenta es que seguro habrás leido sobre lo mañosos que se ponen en México al verificar tu iPhone, lo que podría ocasionar que te den menos dinero por tu equipo. Si has tenido alguna experiencia que nos pudieras compartir, nos encantaría leerla.

Mi hija quería cambiar su iPhone 13 Pro Max de 1TB por el nuevo iPhone 15 Pro, ésta vez ya no quería la versión Max, así que me dí a la tarea de valorar los pros y contras de las opciones que líneas arriba les comenté.

La principal razón para mi, que me haría comprar un iPhone en México son 2:

La opción de meses sin intereses con tarjeta de crédito . El poder pedir factura y poder deducir más fácil el gasto ante Hacienda . Con la invoice americana igual se puede, pero tiene mas detalles y es menos lo que puedes deducir.



Después de mucho pensarlo, comparar precios, pensar en los pros y contras y sobre todo tener en cuenta que para muchos que el equipo en caso de ser americano no tiene SIM física es un impedimento; tomé una decisión y el proceso y resultado fue el siguiente:

Trade In en Apple Store de Estados Unidos de Norteamérica

Me quedé con el iPhone 13 Pro Max de 1TB, y llevé un iPhone 12 Pro Max de 512 GB para el Trade In.

El iPhone fue comprado en México y estaba sin ninguna restricción de operador.

La pila estaba al 87%, y tenía un ligero golpe en una de las esquinas, la verdad es que el golpe era imperceptible a simple vista.

Primero ejecutaron una app para verificar si tiene sus componentes originales (ya le habían cambiado pantalla y pila en una tienda oficial en México hace poco mas de un año)

Al terminar el diagnóstico dictaminaron que me darían por el iPhone lo máxiomo que marca la tabla en línea que son $450 dólares. La verdad es que el trato fue excelente, eso si para ellos les da igual tu iPhone sea de 128, 256, 512 o mil teras, el precio es el mismo para todos.

Ya una vez dictaminado el precio que tomarían el equipo, y que se restaría al precio del nuevo, me dieron la cantidad a pagar:

Decidí pagar de una vez el apple care. Y lo que pagué por el equipo fue:

$1,121.36 USD ($19,145.65 MXN al tipo de cambio del 20 de diciembre de 2023):

Como pueden ver en la imagen de abajo, el precio incluye impuestos y AppleCare+

Comprar un iPhone con las mismas características en México me costaría $34,698 MXN

Suponiendo que me por el iPhone 12 Pro Max me dieran lo máximo que marca la tabla en México, que es:

Entonces tenemos que en México un iPhone 15 Pro de 512 GB, AppleCare+ e impuestos, menos el Trade In máximo del modelo, nos costaría:

$24,398.00 MXN

Mientras en los EEUU el mismo equipo, mismas características y agregados nos costó:

$19,145.65 MXN

La diferencia son: $5,252.35 MXN

** A tener en cuenta:

Tener un equipo que solo funciona con eSIM puede costarte un poco de trabajo activarlo en México, sobre todo si es prepago y mas aún si es con AT&T.

Si tienes plan no debes tener problema alguno, solo te cobran por el cambio de SIM a eSIM (que no deberían cobrarte, pienso). Además de la única Apple Store en méxico, también iShop, MacStore y Telcel aceptan el Trade In de Apple.

¿Has tenido el mismo dilema entre comprarlo en US o en México?

¿Cuál fue tu decisión y por qué?

¿Has usao el Trade In en México? ¿cuál ha sido tu experiencia?