Apple suspende las sesiones “Hoy en Apple” en México

La pandemia por el Covid-19 ha llegado desde hace unos meses a nuestro continente. Con casos cada vez más frecuente, Apple ha tomado la decisión que es hora de detener las actividades sociales en sus tiendas, por lo cual ha suspendido el programa “Hoy en Apple”.

Como una medida para prevenir que más personas se contagien entre personal y clientes, a pesar de seguir funcionando en el horario regular, se suspenderán las sesiones “Today At Apple” también en Canadá, Brasil y México.

La página pide regresar para ver actualizaciones, ya que esta es una medida preventiva de tipo temporal. Era de esperar ya que estas acciones ya se habían tomado en San Francisco, Seattle y Nueva York.

Recordemos que hay al menos un empleado de Apple enfermo, aunque está localizado en Irlanda, en donde se aumentó la distancia entre clientes y empleados.

Dependiendo de cómo se expanda el virus es posible que las tiendas cierren de forma total en estas ciudades, tal como ahora pasa en Italia y ya pasó en China en donde ya han vuelto a estar activas desde hoy todas las 42.

Apple confirms all 42 of its stores in mainland China will have re-opened as of Friday local time.

— Mark Gurman (@markgurman) March 12, 2020