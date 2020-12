Apple ha liberado la versión final de iOS 14.3 y iPadOS 14.3, agregando nuevas funciones entre las que destacan las siguientes.

Apple Fitness+

En Estados Unidos y otros países se presenta el servicio para ejercicios Apple Fitness+, a $9.99USD, o desde Apple One, con ejercicios personalizados por diferentes entrenadores, rutinas y música, en conjunto con el Apple Watch se obtienen las métricas. Se puede visualizar en el Apple TV, iPad, o iPhone.

AirPods Max

Soporte para los nuevos auriculares, para ofrecer audio de alta calidad, ecualizador adaptativo, para personalizar el audio en tiempo real y cancelación de sonido , modo transparente y audio espacial con rastreo dinámico.

Soporte ProRaw

Se agrega soporte en este nuevo formato en el iPhone 12 y iPhone 12 Pro Max. Cada imagen pesa 25 MB y se puede editar en la app de fotos.

Otras funciones de la cámara

Se puede grabar un video a 25 FPS y poder usar la función de espejo, en la cámara frontal del ??iPhone?? 6s, ??iPhone?? 6s Plus, iPhone SE, ??iPhone?? 7, ??iPhone?? 7 Plus, ??iPhone?? 8, ??iPhone?? 8 Plus y ??iPhone?? X.

Sonidos en Siri

Replica sonidos de animales, alarmas, instrumentos musicales entre otros o preguntar acerca de los sonidos que hace algún animal, ya sea en el iPhone o iPad y hasta llevará a un enlace para tener más información.

Atajos en Home Screen

Se puede personalizar de forma rápida y rápida para lanzar apps, con íconos personalizados en la pantalla de inicio.

Ecosia Search Engine

Es un buscador que ayuda a plantar árboles a realizar búsquedas y se puede usar como alternativa a Google, Yahoo, Bing y DuckDuckGo.

TV App

Se agrega una nueva pestaña para encontrar contenido en Apple TV+? y ver el contenido que está disponible. Se mejora la búsqueda para navegar por categoría y en búsquedas, con sugerencias y búsquedas recientes entre todos los contenidos.

Cardio Fitness

Es una nueva característica en el Apple Watch, que se incluye en la app de actividad en el iPhone, para medir el VO2 Max. Es una función disponible en usuarios desde hace 20 años. Los datos varían según la edad, sexo y se clasifican en alto, sobre promedio, debajo del promedio o bajo.

App Clips

iOS 14.3 es compatible con App Clips usando los códigos de la cámara o desde el Centro de Control.

Health App

Incluye sección de embarazo, para su rastreo y dando información. Ahora se puede elegir entre embarazo, lactancia o uso contraceptivo en la opción del seguimiento del ciclo.

Find My

Ahora incluye compatibilidad con apps de rastreo externos en Find My App, siempre que usen Bluetooth.

Clima

Se ofrece medición del aire para Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India, China y México.

Solución de problemas

Se arregla los problemas que un bug causaba al mandar MMS y que evitaba que se reciban o que no incluía a todos los miembros de un grupo al escribir un mensaje.

Se soluciona el problema evitando que no se muestren los videos al compartirse y que las carpetas de app no se abran. Se corrigen los fallos que evitaban que se active el Bluetooth y Spotlight.

También se soluciona el problema que evitaba que no cargue inalámbricamente al MagSafe Dúo Charger no cargue al iPhone a su nivel máximo.