Apple sigue impresionando cada año con el lanzamiento de nuevos sistemas operativos para sus productos icónicos, como el iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple TV. La tan esperada revelación de estos sistemas operativos tiene lugar durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, conocida como WWDC.

Próximas actualizaciones importantes de software

En la esperada presentación de la WWDC23, se han realizado numerosos anuncios destacados, incluyendo los nuevos sistemas operativos iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, macOS 14 Sonoma y tvOS 17. Estos sistemas operativos llegarán a los usuarios finales en otoño, junto con una emocionante incorporación llamada Vision Pro.

Los productos de Apple recibirán una gran cantidad de novedades, las cuales podrán ser disfrutadas en unos meses cuando salgan al mercado los nuevos dispositivos de la compañía. En esta ocasión nos centraremos en todas las mejoras que incluirá iOS17.

Eleva tu experiencia gracias a iOS 17

La próxima versión del sistema operativo iOS, conocida como iOS 17, llega con emocionantes funciones que llevarán tu iPhone a otro nivel. Esta actualización trae consigo una amplia gama de nuevas características centradas en las comunicaciones y la personalización, ampliando aún más las capacidades de tu dispositivo.

Además, iOS 17 potencia la inteligencia artificial, permitiéndote aprovechar al máximo todas las capacidades de tu teléfono. A continuación, te presentamos todas las novedades reveladas por Apple. Nueva app de Teléfono: Con iOS 17, Apple ha puesto énfasis en brindar a los usuarios la máxima personalización en sus comunicaciones.

La nueva app de Teléfono permite establecer diferentes pantallas de llamadas según el contacto, al igual que ocurre actualmente con la pantalla de bloqueo. Además, si utilizas el contestador, la función Live Voicemail te permitirá ver una transcripción en tiempo real de las comunicaciones.

FaceTime: Ahora tendrás la opción de grabar momentos especiales durante las videollamadas para poder compartirlos posteriormente.

Mejoras mediante inteligencia artificial

Mensajes: Esta actualización incluye filtros para facilitar la búsqueda de mensajes, así como opciones para responder de forma más sencilla. También se ha añadido la capacidad de transcribir notas de voz. Además, se han introducido mejoras en la función de ubicación en tiempo real, como la opción de “Check-in” para confirmar a tus contactos cuando llegas a un lugar específico. También se han mejorado los stickers, permitiéndote crearlos directamente desde cualquier foto, redimensionarlos y mucho más.

NameDrop: Ahora puedes compartir fácilmente tu información de contacto entre dos iPhones simplemente juntándolos. Esta función te permite transferir tu nombre completo, número de teléfono, correo electrónico y otra información relevante. Además, el mismo gesto también se aplica a AirDrop, lo que significa que puedes transferir todo lo que desees entre dos iPhones con gran facilidad.

Mejoras en el texto predictivo y dictado: El iPhone ha mejorado su capacidad de predicción de texto utilizando la inteligencia artificial para ofrecerte sugerencias más precisas basadas en tu uso habitual. Ahora, el dispositivo completará automáticamente tus correos electrónicos y mensajes de texto. Además, el diseño del dictado de voz ha sido mejorado para una experiencia más fluida.

Journal: Una nueva aplicación llamada “Journal” llegará a los iPhones a finales de este año. Esta app recopilará contenido de otras aplicaciones, como fotos y mapas, para ofrecerte sugerencias de contenido que desees recordar. Podrás añadir tantas notas como desees, creando así tu propio diario personalizado.

Llama a Siri de manera más sencilla

StandBy: Conecta tu iPhone al dock MagSafe y la pantalla se transformará en un reloj inteligente, manteniéndote siempre conectado. Esta función te permitirá ver la hora y aprovechar la pantalla como una fuente de información constante. Además, durante la noche, el brillo se reducirá automáticamente para no causar molestias.

“Siri” en lugar de “Oye Siri”: Ahora podrás acceder a Siri simplemente diciendo “Siri”, sin necesidad de mencionar su nombre completo. Esta mejora te permitirá interactuar más fluidamente con tu asistente virtual y recibir respuestas sin tener que repetir el comando inicial.

Mapas sin conexión: Ahora tienes la posibilidad de descargar un área específica en los mapas de tu iPhone, lo que te permitirá utilizarlos sin conexión a internet. Esta función es especialmente útil cuando te encuentras en lugares donde la conectividad es limitada o no disponible.

Reconocimiento de mascotas en la app de Fotos, además de las personas: La aplicación de Fotos ahora cuenta con la capacidad de reconocer mascotas, además de las personas. Esto te permitirá organizar y buscar fácilmente las fotos de tus adorables compañeros peludos, brindándote una experiencia más completa y personalizada.

Compatibilidad y disponibilidad de iOS 17

iOS 17 estará disponible para su instalación en todos los modelos de iPhone de Apple a partir del iPhone XS. La actualización oficial llegará a todos los usuarios durante el otoño, probablemente en septiembre, coincidiendo con el lanzamiento de los nuevos dispositivos móviles de la marca. Sin embargo, los desarrolladores pueden acceder desde hoy a una versión beta en fase de desarrollo para realizar pruebas.

Con esta versión, Apple ha decidido dejar de dar soporte a dispositivos como el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone X, lo que significa que no serán compatibles con el nuevo sistema operativo de la marca. No obstante, como ha ocurrido en casos anteriores, es probable que estos modelos sigan recibiendo actualizaciones de seguridad cuando sea necesario.