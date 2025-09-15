iOS 26 disponible, estas son las novedades más esperadas y los iPhone compatibles

Apple lanzará oficialmente iOS 26 en México este 15 de septiembre a las 11:00 am hora local, trayendo novedades de diseño y funciones avanzadas a la mayoría de los iPhone compatibles.

Este despliegue global coincide con el lanzamiento de iPadOS 26, watchOS 26 y macOS Tahoe, marcando uno de los hitos de software más importantes del año para la marca.

Fecha y hora del lanzamiento en México

La actualización de iOS 26 estará disponible en México el 15 de septiembre a las 11:00 am, siguiendo el patrón mundial de Apple para sus grandes lanzamientos de software.

Este horario permite que usuarios de todo el país puedan descargar la actualización en simultáneo, apenas sea liberada por Apple.

Modelos de iPhone compatibles con iOS 26

Los dispositivos que recibirán iOS 26 van desde el iPhone 11 en adelante, incluyendo las series más recientes y modelos SE de segunda y tercera generación.

Los modelos anteriores como el iPhone XR, XS y XS Max ya no podrán actualizarse, aunque seguirán recibiendo parches de seguridad para mantener la estabilidad.

Lista de iPhone compatibles:

Principales novedades del sistema

iOS 26 llega con el rediseño “Liquid Glass”, una interfaz que revoluciona visualmente la experiencia del iPhone gracias a transparencias, menús flotantes y personalización avanzada.

El sistema incluye Apple Intelligence con traducción en vivo, inteligencia visual, nuevos modos en Mensajes y Teléfono, bloqueo mejorado, y nuevas funcionalidades en apps como Safari, Mapas y Apple Music.

Diseño Liquid Glass: efecto vidrio, iconos y menús traslúcidos.

Inteligencia visual: traducción en tiempo real , filtro de llamadas y mensajes.

, filtro de llamadas y mensajes. Personalización: modos traslúcidos para iconos, fondos ajustables y widgets nuevos.

Apps renovadas: Juegos, CarPlay Ultra, Apple Music y nuevas funciones de seguridad.

Recomendaciones antes de actualizar

Apple recomienda verificar compatibilidad y hacer una copia de seguridad para evitar la pérdida de datos. Es esencial disponer de al menos 20GB de espacio libre y tener el teléfono cargado o conectado a fuente de energía durante la instalación.

Es preferible utilizar una red Wi-Fi estable para descargar la actualización, que puede ocupar más de 10GB.

Fuente: Apple