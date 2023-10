Si eres uno de los usuarios que se enfrentan al desafío del sobrecalentamiento en su iPhone 15 Pro, aquí tienes buenas noticias.

Soluciones con actualización de iOS

Según la información compartida por Apple a través de Forbes, la compañía tiene previsto abordar este problema mediante el lanzamiento de una actualización para iOS 17. Esto confirma las sospechas de que el inconveniente está vinculado a una falla en el sistema operativo en lugar de un problema de hardware.

“Hemos detectado ciertas circunstancias que podrían ocasionar un aumento inusual en la temperatura del iPhone. Es posible que el dispositivo experimente un calentamiento adicional en los primeros días después de su configuración inicial o al restaurarlo, ya que esto genera un incremento en la actividad en segundo plano.”

“Asimismo, hemos identificado un error en iOS 17 que está afectando a algunos usuarios, pero estamos trabajando en una solución mediante una próxima actualización de software.” Apple.

Primeros casos de sobrecalentamiento

Cuando el iPhone 15 Pro hizo su entrada en el mercado la semana pasada, algunos propietarios empezaron a informar sobre el sobrecalentamiento de sus dispositivos.

Algunos experimentaron esto al realizar tareas técnicamente exigentes, como la grabación de video en ProRes, mientras que otros simplemente utilizaron aplicaciones básicas antes de notar un aumento inusual de la temperatura. Es importante destacar que este fenómeno no se está manifestando en todos los dispositivos, sino solo en un porcentaje específico.

Dado que se trata de un caso aislado, la primera sospecha apuntó a iOS 17. Era plausible que el sistema operativo, recién lanzado al mercado, no estuviera completamente optimizado. No obstante, un sector en particular aprovechó la controversia para, sin evidencia alguna, prever un problema masivo de hardware. Afortunadamente, esto no resultó ser el caso.

El problema no es el titanio o su aleación

Apple ha aclarado que el nuevo chasis de titanio, exclusivo de los iPhone 15 Pro, no incide en absoluto en los problemas de sobrecalentamiento, desestimando así el informe de Ming-Chi Kuo.

Además del inconveniente detectado en iOS 17, Apple señala que algunas aplicaciones de terceros están sobrecargando los procesos en el chip A17 Pro.

Entre ellas se encuentran Instagram, Uber y el videojuego “Asphalt 9: Legends”. Aunque las causas exactas son desconocidas, la empresa está colaborando con los responsables de estas aplicaciones para resolver el problema.

Se ha identificado otro problema relacionado con algunas recientes actualizaciones de aplicaciones de terceros que están generando una carga excesiva en el sistema. Apple está colaborando estrechamente con estos desarrolladores para implementar soluciones que se encuentran en proceso.

Por el momento, Apple no ha proporcionado una fecha específica para el lanzamiento de esta actualización. Se espera que iOS 17.1, actualmente en fase beta, esté disponible para todos los usuarios a finales de octubre. Esta versión podría poner fin al problema de sobrecalentamiento experimentado por algunos propietarios de iPhone 15 Pro.