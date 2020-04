Clips permitirá en iOS14 usar apps sin instalarlas

Actualmente, cuando se instala una actualización y no hay mucho espacio, iOS tiende a eliminar de forma temporal a las apps. Esto ya no tendría que manejarse en iOS 14, ya que no necesitaría descargarse en su totalidad con la función “Clips”.

Otra forma de instalar apps es por medio de la lectura de un código QR, que se abre en Safari, sin importar el equipo usado, pero con “Clips” la instalación sería mejor.

De esta forma se puede tener un adelanto de la misma sin tener que descargarla, para decidir si es o no de nuestro interés poder interactuar desde una tarjeta que luego desaparecerá de la pantalla.

Para que esto funcione es necesario que los desarrolladores determinen que parte de la app debe descargarse en iOS, la tarjeta flotante mostrará las opciones de descarga en la app store o en la app si ya se instaló.

Esta función es similar a lo que en Android se llama “slices”, solo que en el caso de iOS solo funciona con el código QR. Por ahora se prueba en Open Table, Yelp, DoorDash, Sony y YouTube.

Otra de las funciones que Android tiene y que pronto se integrarían en iOS, está la de un cajón para encontrar todos los íconos de las apps y así no ocupar el espacio de la pantalla de inicio. También se podrán ajustar el fondo de pantalla de forma más personalizada. También se podría agregar widgets en la pantalla de inicio, en vez de que sea solo en la vista “hoy”.

