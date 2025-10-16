iPad Pro con chip M5: especificaciones, precio y disponibilidad en México

Apple acaba de levantar el telón sobre su nueva generación de iPad Pro, y el protagonista es el chip M5.

Esta actualización llega 17 meses después del modelo con M4, y aunque el diseño apenas cambia, lo que ocurre de manera interna es una auténtica revolución. Estamos ante una tablet pensada para quienes exigen el máximo rendimiento en tareas de inteligencia artificial, edición de video y gráficos 3D.​

Un cerebro que piensa más rápido

El chip M5 representa un salto tecnológico importante. Hablamos de un procesador fabricado con arquitectura de 3 nanómetros que integra una GPU de 10 núcleos (9 en los modelos de 256 GB y 512 GB), cada uno con su propio Neural Accelerator.

Esta arquitectura híbrida permite que las tareas relacionadas con IA se ejecuten a una velocidad nunca vista en un iPad.​

Los números son contundentes: el M5 ofrece un rendimiento en inteligencia artificial hasta 3.5 veces superior al del M4, y si lo comparamos con el iPad Pro original con chip M1, hablamos de una mejora de 5.6 veces.

Para los creativos que trabajan con aplicaciones como Draw Things o DaVinci Resolve, esto se traduce en flujos de trabajo notablemente más ágiles.​

El Neural Engine de 16 núcleos también recibió optimizaciones importantes. Apple asegura que es el más rápido y eficiente que han diseñado, capaz de ejecutar modelos de Apple Intelligence sin comprometer la autonomía de la batería.​

Gráficos que rozan la perfección

La GPU no solo es más potente en IA. El M5 incorpora un motor de trazado de rayos de tercera generación que transforma por completo la forma en que se renderizan luces, reflejos y sombras.

En aplicaciones profesionales como Octane X, el iPad Pro M5 renderiza contenido 3D hasta 1.5 veces más rápido que el modelo con M4, y hasta 6.7 veces más rápido que el iPad Pro con M1.​

Para editores de video, Final Cut Pro ahora transcodifica clips hasta 6 veces más rápido en comparación con el M1, y 1.2 veces más veloz frente al M4. Incluso tareas como el escalado de video con IA en DaVinci Resolve muestran mejoras de hasta 3.7 veces sobre el M1.​

La CPU tampoco se queda atrás. Con hasta 10 núcleos (cuatro de rendimiento y seis de eficiencia), Apple afirma que el M5 tiene el núcleo de CPU más rápido del mundo.

Esta potencia bruta beneficia especialmente a diseñadores que trabajan con gráficos vectoriales complejos en Adobe Illustrator o arquitectos que necesitan alternar entre múltiples aplicaciones exigentes.​

Memoria y conectividad de última generación

Apple no solo mejoró el procesador. El sistema de memoria unificada ahora alcanza un ancho de banda superior a los 150 GB/s, un incremento del 30% respecto a la generación anterior.

Esto permite ejecutar modelos de IA más grandes, gestionar múltiples aplicaciones simultáneamente y ofrecer un rendimiento más fluido en el nuevo sistema de ventanas de iPadOS 26.​

El almacenamiento también recibió un impulso: las velocidades de lectura y escritura se duplicaron en algunas configuraciones. Además, los modelos de 256 GB y 512 GB ahora incluyen 12 GB de memoria RAM en lugar de los 8 GB previos, un aumento del 50% que añade valor considerable a las versiones de entrada.​

En cuanto a conectividad, Apple integró dos nuevos chips que ya vimos en los iPhone más recientes. El chip N1 habilita Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, mejorando significativamente la velocidad y confiabilidad de funciones como AirDrop y Hotspot Personal.

Por su parte, el módem C1X (exclusivo de los modelos Cellular) ofrece hasta un 50% más de velocidad en datos móviles con un consumo energético 30% menor.​

Pantalla y diseño que ya eran casi perfectos

Si esperabas cambios radicales en el diseño, esta no es tu generación. El iPad Pro M5 mantiene la estética ultradelgada del modelo M4: 5.3 mm de grosor en la versión de 11 pulgadas y apenas 5.1 mm en el modelo de 13 pulgadas. Los acabados siguen siendo en negro espacial y plata.​

La pantalla Ultra Retina XDR tampoco cambia, pero no necesita hacerlo. Seguimos teniendo paneles OLED con arquitectura tándem que ofrecen 1,000 nits de brillo continuo para contenido SDR y HDR, con picos de hasta 1,600 nits.

La tecnología ProMotion mantiene la tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, y ahora el iPad Pro puede conectarse a pantallas externas también a 120 Hz con soporte para Adaptive Sync, reduciendo la latencia en tareas creativas y juegos.​

Para quienes trabajan en condiciones de iluminación difíciles o con flujos de trabajo de color profesionales, sigue disponible la opción de vidrio con nanotextura que reduce los reflejos sin comprometer la calidad de imagen.​

Precio y disponibilidad en México

Apple sorprendió reduciendo los precios en varios mercados. En México, el iPad Pro M5 de 11 pulgadas arranca en $24,999 pesos para el modelo Wi-Fi y $29,999 pesos para la versión Wi-Fi + Cellular.

El modelo de 13 pulgadas comienza en $32,499 pesos (Wi-Fi) y $37,499 pesos (Wi-Fi + Cellular).​

Los precios educativos ofrecen descuentos adicionales. Las preventas ya están abiertas en la tienda en línea de Apple y las entregas comienzan el 22 de octubre. Los modelos están disponibles en configuraciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.​

Los accesorios también reciben actualizaciones. El Apple Pencil Pro se mantiene compatible y cuesta $2,999 pesos, mientras que el Magic Keyboard renovado está disponible en negro y blanco desde $6,999 pesos para la versión de 11 pulgadas.​