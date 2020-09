A pesar de que Apple tiene programado un evento para el 15 de septiembre, sin duda el punto de interés es el iPhone 12, del cual se ha filtrado un video en donde se puede ver el chasis del mismo, correspondiente al modelo Pro.

El diseño concuerda con filtraciones previas, en donde se puede ver un diseño plano, compatible con 5G. Se cree que el iPhone 12 será lanzado hasta octubre.

El iPhone 12 Pro se espera que tenga un sensor de 64 MP y zoom óptico de 5x, aunque hay fuentes que rechazan este dato, indicando que el iPhone 13 permanecerá con sensor de 48 MP y de resto, los sensores serían de 12 MP.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can’t come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh

Recientemente se dió a conocer que la empresa encargada de producir el equipo, ya está lista para la producción masiva del iPhone 12.

Se esperan ventas de 80 millones de este modelo para finales de 2020, en donde el 40% serían iPhone 12 Max, así que en octubre las cantidades serían reducidas.

También se habla de que ya va a comenzar la producción de los AirTags, estas etiquetas Bluetooth para localizar objetos. El iPad es otro de los productos que habrían aumentado su producción, esperando colocar 27 millones entre septiembre y diciembre. Se dice que no se va a lanzar un nuevo iPhone SE.

For the “Time Flies” event on the 15th, what I’ve been told is coming for sure is:

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

(or Apple Watch & Watch Pro)

iPad Air 4

iPad 8

I’m sure there might be more, but that’s the main focus of the event.

No iPhone or AirPods Studio

— Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020