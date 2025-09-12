iPhone 17 conquista China con 5 millones de reservas para una sola tienda de e-commerce

El mercado chino de smartphones está experimentando una transformación significativa.

Después de años de lucha contra la creciente competencia local, la nueva serie iPhone 17 parece estar generando un impacto importante en las preferencias de los consumidores del país asiático.

Una recuperación esperada para Apple

Los datos preliminares sugieren que el iPhone 17 está resonando fuertemente en los usuarios chinos.

Un solo sitio de comercio electrónico ha registrado aproximadamente 5 millones de reservas para los nuevos modelos, una cifra que indica un renovado interés en los productos de Cupertino tras varios trimestres complicados.

Esta respuesta positiva llega en un momento crucial para Apple, que había visto caer sus ventas en China durante gran parte de 2024 y principios de 2025.

La compañía había perdido su posición entre los cinco principales fabricantes de smartphones en el país, siendo superada por marcas locales como Huawei, Vivo y Xiaomi.

Precio competitivo con valor agregado

El iPhone 17 llega al mercado chino con un precio inicial de 5,999 yuanes (aproximadamente $841 dólares), ligeramente superior al precio estadounidense de $799 dólares.

Sin embargo, esta diferencia de precio se justifica por las mejoras significativas incluidas en el modelo base, por primera vez, el iPhone estándar incorpora una pantalla ProMotion con tasa de refresco de 120Hz que puede reducirse hasta 1Hz para conservar batería.

Además, el almacenamiento base se duplica a 256GB, convirtiendo al dispositivo en una opción atractiva en términos de precio-rendimiento para este 2025.

La serie iPhone 17 presenta mejoras sustanciales en varios aspectos, la cámara frontal Center Stage representa la primera actualización significativa en la cámara delantera de Apple en años, ofreciendo capacidades mejoradas para selfies y videollamadas.

El nuevo Ceramic Shield 2 proporciona una resistencia a los arañazos tres veces superior a la generación anterior, mientras que el chip A19 garantiza un rendimiento superior y mayor eficiencia energética.

Batalla de las marcas locales

El mercado chino ha experimentado cambios dramáticos en los últimos años, Huawei ha recuperado su posición de liderazgo, capturando el 18% del mercado en el segundo trimestre de 2025, seguida por Vivo con el 17%.

Durante el primer trimestre de 2025, Xiaomi llegó incluso a liderar temporalmente el mercado con una cuota del 19%, demostrando la volatilidad y competitividad del sector.

Apple, por su parte, había experimentado una recuperación modesta en el segundo trimestre de 2025, creciendo un 4% interanual tras varios trimestres de declive. Sin embargo, mantenía apenas el 15% de cuota de mercado.

El Galaxy S26 deberá enfrentar no solo la renovada fortaleza de Apple, sino también la continua presión de las marcas chinas que dominan diferentes segmentos del mercado.

Huawei mantiene su liderazgo en el segmento premium, mientras que Xiaomi ha demostrado su capacidad para capturar el mercado de consumidores conscientes del precio.

Fuente: X