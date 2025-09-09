Apple presenta mañana el iPhone 17 con un accesorio que lo convertirá en un wearable con estilo

Apple se prepara para el lanzamiento de la serie iPhone 17, evento que se llevará a cabo mañana, martes 9 de septiembre, siendo la atención principal la presentación de los nuevos dispositivos, pero también está generando interés un accesorio que podría cambiar la forma en que los usuarios interactúan con sus iPhone.

Un nuevo accesorio para el iPhone 17

Aunque la atención principal estará en los nuevos modelos de iPhone, un accesorio ha comenzado a generar gran expectativa: una correa cruzada o Crossbody Strap, que promete redefinir los accesorios para smartphone.

Se trata de una correa cruzada, denominada Crossbody Strap, diseñada exclusivamente para el iPhone, que ha sido filtrada por el reconocido informante Sonny Dickson.

Esta correa destaca por un diseño audaz y novedoso en color naranja vibrante que podría también anticipar una nueva opción de color para el modelo iPhone 17 Pro.

Un diseño magnético y funcionalidad integrada

Este accesorio cuenta con un núcleo metálico flexible que lo hace y dispone de imanes especiales en los extremos para que se cierren y bloqueen fácilmente sin necesidad de ganchos o clips tradicionales, lo que facilita su colocación.

La correa está diseñada para integrarse a la perfección en el ecosistema Apple, funcionando en conjunto con una nueva línea de fundas llamadas TechWoven, que reemplazarán a las anteriores FineWoven y presentan pequeñas aberturas en sus esquinas para enganchar la correa magnéticamente.

Esto no solo optimiza la experiencia de uso, sino que también añade un toque estético funcional que puede transformar la forma en que los usuarios llevan su teléfono.

Una apuesta por la moda tecnológica y la versatilidad

Más allá de su utilidad práctica, esta correa tiene un componente de estilo que podría convertir al iPhone en un accesorio de moda visible, alineado con la tendencia actual de fusionar tecnología con estilo personal.

Además, se espera que esta correa pueda ser compatible con otros dispositivos de Apple, como los AirPods Pro 3, ampliando su versatilidad dentro del ecosistema.

La llegada de esta correa podría marcar un antes y después en la forma en que los usuarios llevan y usan sus iPhone, del mismo modo que lo han hecho marcas como Motorola y Honor, haciendo del dispositivo algo más que un simple teléfono, un complemento que combina funcionalidad y diseño.

Fuente: X