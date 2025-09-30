iPhone 17 arrasa en ventas y presiona a Xiaomi con su serie 17 en China

Apple ha logrado un cambio de rumbo inesperado en China gracias a su nueva serie de iPhone 17, que está superando ampliamente a sus rivales locales como Xiaomi, incluso antes del anuncio de una versión todavía más accesible prevista para 2026.

Las decisiones tomadas por la marca, como el incremento de almacenamiento base, el salto a pantallas ProMotion y el mantenimiento de precios, han sido fundamentales para desligarse de la imagen de sólo gama alta.

La clave del éxito de Apple en China

El lanzamiento del iPhone 17 ha generado enormes filas en tiendas chinas y ha causado récords de preventa, revelando un renovado interés de los usuarios por el ecosistema de Apple.

Las mejoras implementadas abordaron justo lo que la audiencia asiática había estado reclamando: mayor almacenamiento desde 256GB, un procesador A19 Bionic fabricado en 3nm, y una pantalla LTPO OLED con tasa de refresco adaptativa (ProMotion) de 1Hz a 120Hz.

Gracias a estas novedades, incluso manteniendo su precio en $799 dólares, Apple ha logrado que el modelo estándar venda más que el Xiaomi 17.

Estrategias que no funcionan frente al avance del iPhone

A pesar de las estrategias de marketing y la inspiración directa en el diseño del iPhone 17, la serie Xiaomi 17 está enfrentando dificultades de ventas, con expectativas de reducir sus envíos en un 20% respecto a la meta original.

El modelo base de Xiaomi es quien más reciente el impacto, obligando a la marca a reconsiderar incluso su enfoque para las próximas generaciones.

La competencia de Apple no sólo afecta a Xiaomi: otros jugadores chinos también están viendo descender la demanda de sus modelos premium, incluido Huawei.

Apple prepara otro golpe para 2026 con el iPhone 17e

Lejos de detenerse, Apple busca consolidar este momento favorable con el lanzamiento planeado del iPhone 17e en la primera mitad de 2026, lo que podría marcar el final de la hegemonía de las marcas locales en el rango medio.

El iPhone 17e estará posicionado como la opción más asequible de la familia, pero sin prescindir de características clave: OLED, chip A19 Bionic, Dynamic Island y una cámara de 48MP, con un precio estimado en torno a los $599 dólares.

Esta estrategia coloca presión adicional en fabricantes chinos, en un contexto donde muchos consumidores buscan experiencias Apple a precios más accesibles.

El fortalecimiento de Apple en China suele anticipar tendencias globales. Las propuestas de valor como el iPhone 17 y el próximo 17e tienen potencial no sólo de atraer consumidores premium, sino de abrir más la puerta en mercados sensibles al precio como México y otros países de Latinoamérica.

Fuente: X